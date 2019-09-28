《使命召唤：现代战争》艺术总监请求玩家少开喷：开发者也是人

IT之家9月28日消息 对于《使命召唤16：现代战争》背后的团队来说，过去的一周是艰难的一周。在《使命召唤16：现代战争》特殊行动生存模式和索尼PS4平台达成一年的独占期之后，粉丝们便对其进行了重击，更早之前，《COD16》补给箱掉落包含武器的相关爆料传闻也让粉丝对团队嗤之以鼻。目前，在Twitter和Reddit论坛上，有很多玩家对开发团队进行投诉甚至是谩骂。

也许是玩家们的投诉抱怨有些过火，在Reddit帖子中，Infinity Ward工作室艺术总监Joel Emslie呼吁玩家们在论坛中发言尽量使用文明语言。

“我们是混蛋，也是木讷的书呆子，哈哈开玩笑，其实是介于两者之间。但是我们团队所有人每天相处并聚在一起真的是一件神奇的事情，我们在打造我们相信是优秀的作品，致力于我们的事业，力求做到最好，并创作出我们认为是最好的游戏。”Joel Emslie称：“我们一直在网络上寻找玩家们有用的反馈，但是不知道为什么，总是能看到怀着极度恶意的评论，这些评论告诉我，我是多么的无能和愚蠢，以及我应该滚到哪里去，这样就不会用我的坏主意伤害到他们了……我们团队所有人的心理素质都很强，这是必须的，但是不得不说，那些恶毒的言论有时候也确实会影响到你。”

在帖子最后中，Emslie认为尽管玩家有权利表达自己的意见，但也应该保证干净理智，并有自己的想法。

Emslie表示，“玩家们可以表达自己的不满情绪，甚至将游戏从电脑里删除，但请记住Infinity Ward工作团队的成员们也是人，我们和您一样也在过着艰难的日子。”

最后，Emslie还说明，“我们的兴趣完全在游戏本身上。本周出现了一些官方宣布的消息，还有一些谣言。我要求大家关注的是真实的信息，而不是谣言，有些人希望通过散布那种煽动性的谣言让自己出名。”

值得关注的是，帖子中有用户回应说，Infinity Ward通过避重就轻，绕开玩家不满意的地方，来有效地煽风点火。Emslie的回应是：“我的意图和要求很简单，关注官方公告。”