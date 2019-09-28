NASA绘制迄今最精确黑洞图像：接近《星际穿越》卡冈图雅

IT之家9月28日消息 此前，全球多家天文台同时公布了人类拍摄的第一张黑洞照片，而NASA又根据这张照片绘制了更加精确的黑洞图像。这张绘制的黑洞图像非常接近电影《星际穿越》中的“卡冈图雅”黑洞。

这是一个由黑洞本体、光线、吸积盘等组成的系统。最中间黑色的部分是黑洞的影子，约为视界的两倍。外边的一圈细细的光线被称为光子圈，是吸积盘影像多次扭曲后形成的一个“光圈”，其中的光线往往会被黑洞扭曲两次、三次甚至更多次，才会被外界看到，而且因为太靠近黑洞而变得更暗更弱。

整个外围绕着黑洞旋转的，就是巨大的吸积盘，由各种高速旋转、缓慢坠向黑洞的物质、气体组成，因为强烈的碰撞、辐射而变得极为明亮。

上方其实是吸积盘的远端，黑洞的引力场扭曲了远端的光线传播路径，使之仿佛立了起来而被我们看到。下方则是吸积盘远端的底部，同样是因为光线被黑洞引力场扭曲而成了这个样子，属于一种透镜效应，但是因为要从黑洞“下方”绕过，所以看起来比上方更小，也不够完整。

另外可以看到，吸积盘左侧的图像比右侧明亮很多，这是因为此处假设吸积盘逆时针旋转，左侧的物质在朝着观察者的方向高速运动，由于多普勒效应而变得明亮，右侧远去的则变得黯淡。

▲《星际穿越》卡冈图雅黑洞