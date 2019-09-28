国内乘云而上的AI赛道：热闹刚开始

9月26日，在“2019年云栖大会”上，阿里巴巴首次公布人工智能调用规模：每天调用超过1万亿次，服务全球10亿人，日处理图像10亿张、视频120万小时、语音55万小时及自然语言5千亿句。阿里巴巴称其已经成为国内最大的人工智能公司。

在人工智能这条赛道上，BAT中的另外两位：腾讯和百度也没闲着，依托各自优势布局人工智能。近日华为创始人任正非在接受采访中公开表示：华为要研究的下一个前沿领域是人工智能。

如今看来，人工智能赛道的热闹才刚刚开始。

阿里：正在下一盘“阿里巴巴智能”大棋

在刚刚过去的“2019世界人工智能大会”上马云说：“我不喜欢AI被称为人工智能，我称它为阿里巴巴智能。”

那么，马云口中的阿里巴巴智能如何呢？

在战略上，早在2017年12月20日，在阿里云云栖大会·北京峰会上，阿里首次提出“产业AI”，它是从家居、零售、出行、金融和智能城市、智能工业6大方面展开的产业布局，以及从视觉、语音、算法到芯片构建的立体合作伙伴生态。

当时，阿里人工智能项目“ET大脑”升级为开放的AI生态，还启动“千里马计划”，通过赛事来招募合作伙伴。

当然，阿里巴巴的人工智能是建立在阿里云基础之上的，阿里云已经走过10年，目前属于国内第一梯队，其服务已经覆盖了IaaS、PaaS、SaaS三大云服务类型，产品涉及云计算基础、安全、大数据、人工智能、企业应用、物联网等众多领域，旗下细分应用类别更是数不胜数。

在芯片上，去年云栖大会上，阿里巴巴宣布成立一家独立运营的芯片公司——“平头哥半导体有限公司”。整一年后，平头哥携阿里巴巴第一颗自研的芯片“含光800”接受检验。

据了解，“含光800”定位为一款云端AI芯片，其应用场景主要集中于成规模的计算中心。目前，“含光800”已经在阿里巴巴集团内多个场景大规模应用，其他企业也可以通过阿里云获得含光NPU的算力。

在落地上，阿里巴巴人工智能实验室重磅发布了“家庭大脑“，它是基于前沿AI技术,自研和生态终端以及人机交流系统，联合生态伙伴打造智慧家庭、共建未来社区。阿里巴巴还启动与衢州市政府10个未来社区的落地合作。

如今，阿里巴巴首次公布人工智能调用规模：每天调用超过1万亿次，服务全球10亿人，日处理图像10亿张、视频120万小时、语音55万小时及自然语言5千亿句。阿里巴巴称其已经成为国内最大的人工智能公司。

百度的“新武器”：升级“云+AI”战略

百度是BAT中最早入局人工智能的公司。也是2017年，百度发布DuerOS开放平台，该平台包括智能设备开放平台和技能开放平台，支撑这两个平台的则是DuerOS对话核心系统。通过帮助硬件厂商、开发者最大程度降低对话式人工智能系统的应用门槛，百度DuerOS正在逐步实现“唤醒万物”的愿景。

或许，人工智能唤醒万物的时代正在到来。

在战略方面，2019年9月2日，百度董事长兼CEO李彦宏发出全员内部信宣布进一步升级“云+AI”战略，提高百度智能云的战略地位。报告显示2019年Q2百度智能云增速达92%。

在芯片方面，2018年百度推出其自研AI芯片“昆仑”，这是中国第一款云端全功能AI芯片，分为训练型“昆仑818-300”、推理型“昆仑818-100”两款。

2019年8月底，又发布昆仑云服务器，服务器针对云端场景，它基于AI芯片“昆仑”，据了解，昆仑云服务器运算能力比最新基于FPGA的AI加速器的性能提升了近30倍，这款“云+AI+芯片”软硬件一体的产品也将提升百度智能云满足不同层次用户的多场景使用需求的能力。

在落地方面，无人驾驶和智能音箱是大众最为熟悉的百度AI落地场景，而百度并没有局限于此。未来AI会越来越能够帮助人、越来越能够服务人，而百度也在通过合作让技术真正服务到每一个需要它的人。

9月10日百度宣布战略投资东软控股，投资金额总计14.43亿元。此次投资是双方在早前业务合作基础上的进一步升级，也是百度AI to B战略加快落地的重要标志。

腾讯：AI赋能其内部业务职能来推动行业变革

2016年4月，腾讯成立了企业级AI实验室AI Lab，其关注四大方向：机器学习、计算机视觉、语音识别及自然语言处理；而在技术应用上，实验室主要推进四大领域：社交AI、游戏AI、内容AI与医疗AI的发展。

借助腾讯丰富的应用场景、海量大数据、强大计算能力和一流科技人才等发展优势，腾讯AI Lab致力于不断提升AI的认知、决策与创造力，向“Make AI Everywhere”的愿景迈进。

如今，腾讯AI在赋能其内部业务职能来行业变革，例如AI+游戏、AI+内容、AI+社交、AI+医疗、AI+农业等。其中在AI+游戏方面，AI Lab一直走在行业前列。

腾讯表示，目前将继续立足脚下，利用好人工智能、大数据和云计算，即ABC科技，构建新型基础设施，做“数字化助手”的标配，形成科技创新与产业应用相互促进的良性循环。未来，在核心技术上推进前沿、原创和开放性的基础研究，并在关键性技术上前瞻性布局ABC 2.0技术版本，即人工智能（AI）、机器人（RoBotics）和量子计算（Quantum Computing）的全新ABC组合。

华为将攀登“新高峰”：下一个前沿领域是人工智能

9月19日，华为心声社区发布华为创始人任正非接受《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼的采访纪要，在此次采访中，任正非表示，华为要研究的下一个前沿领域是人工智能，将建设支撑人工智能的平台。

“我认为，整个社会未来最大的机会窗是人工智能。”任正非说。

华为第一次释放其AI战略还是在去年“2018华为全联接大会”上，正式推出了“华为AI发展战略”，其包括AI全栈方案、生态与人才、解决方案、内部效率提升、以及投资基础研究。同时，推出两款AI芯片——昇腾910、昇腾310。

当时，全栈全场景的AI解决方案中，华为只交付了用于推理的昇腾310处理器和ModelArts应用开发平台。

今年“2019华为全联接大会”上，华为发布了用于训练的昇腾处理器和AI计算框架MindSpore。至此，华为的全栈全场景AI解决方案全面落地。

同时，还发布了一款重量级的产品——Atlas 900，这款产品汇聚了华为几十年的技术积累，是当前全球最快的AI训练集群，由数千颗昇腾处理器组成。

据了解，Atlas 900 AI集群主要为大型数据集神经网络训练提供超强算力，可广泛应用于科学研究与商业创新，让研究人员更快地进行图像、视频和语音等AI模型训练，让人类更高效地探索宇宙奥秘、预测天气、勘探石油和加速自动驾驶的商用进程。同时，也可以提供云服务，以云的方式提供充裕的、经济的算力资源，简单易用、高效率、全流程的AI平台，为客户带来极致体验的“易获取、用得起、方便用”的普惠AI算力。