英特尔与阿里云签战略备忘录：AI3D运动员追踪等合作

新浪科技讯9月26日上午消息，在2019云栖大会上，英特尔与阿里云签署战略合作备忘录。双方宣布：将面向2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会，在360 8K VR、3D数字孪生等领域展开密切合作；还将面向东京奥运会，在人工智能3D运动员追踪领域展开合作。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼全球奥运项目办公室总经理Rick Echevarria表示，“英特尔与阿里云拥有长期良好的伙伴关系，双方希望利用先进的技术为运动员、观众、转播商、媒体、场馆运营方、主办国和国际奥委会带来令人兴奋的精彩体验，从而实现更加创新的奥运体验。”

阿里云智能国际总裁袁千表示，“在技术特点上双方可以形成互补，双方的合作绝不局限于奥运赞助方面，而且会针对奥运会和相关应用场景进行总体的创新开发合作”。

据了解，英特尔此次与阿里云的战略合作，主要包括面向2020年东京奥运会的人工智能3D运动员追踪技术解决方案，以及面向2022年北京冬奥会三个领域的合作：360 8K VR、3D数字孪生以及云转播。

例如3D运动员追踪解决方案，采用了人工智能深度学习算法，通供标准摄像头实时分析和提取运动员在训练或比赛时的数据和姿态，并可基于此开发出训练或者转播的应用。