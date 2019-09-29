内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Mozilla在Firefox Nightly中不再对TLS 1.0和TLS 1.1提供支持

2019-9-29 7:19:07来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月29日消息 Nightly是Firefox浏览器更新最快、新功能最多，不过也是最不稳定的一个版本，因此很多Firefox的实验性新特性会在Nightly通道上最先被发现。现在，根据外媒Neowin的报道，他们在最新的Firefox Nightly版本中发现Mozilla已禁用对TLS 1.0和TLS 1.1加密协议的支持。

去年10月，日前，苹果、微软、谷歌和Mozilla联合发布，将在2020年弃用TLS 1.1和TLS 1.0标准。几乎在同一时间，包括火狐，Safari，Chorme，Edge 在内的主流浏览器大厂也发表声明将于2020年全面停止支持TLS 1.0和1.1，对于停止支持后还在使用的网页将会向用户弹窗网页安全提示。

TLS全称为：Transport Layer Security——安全传输层协议，用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。TLS 1.0和1.1是其比较老旧的版本，TLS 1.0的使用期限已超过21年。TLS 1.1仅比TLS 1.0进行了较小的改进，出于安全因素考虑，因此也不再受到支持。

显然，2020年即将到来，Mozilla在Firefox Nightly中禁用对TLS 1.0和TLS 1.1加密协议的支持是在暗示去年的决定即将开始全面实行。

如果浏览器不再支持TLS 1.0和TLS 1.1，这意味着用户将无法再使用这些协议连接到网站。根据SSL Labs 的最新统计，有95.8%的网站支持TLS 1.2，而17.7%的网站支持TLS 1.3。本月，支持TLS 1.3的站点数量增长了2.2%，而支持TLS 1.2的站点数量增长了0.2%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MozillaFirefox

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有