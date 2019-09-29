Mozilla在Firefox Nightly中不再对TLS 1.0和TLS 1.1提供支持

IT之家9月29日消息 Nightly是Firefox浏览器更新最快、新功能最多，不过也是最不稳定的一个版本，因此很多Firefox的实验性新特性会在Nightly通道上最先被发现。现在，根据外媒Neowin的报道，他们在最新的Firefox Nightly版本中发现Mozilla已禁用对TLS 1.0和TLS 1.1加密协议的支持。

去年10月，日前，苹果、微软、谷歌和Mozilla联合发布，将在2020年弃用TLS 1.1和TLS 1.0标准。几乎在同一时间，包括火狐，Safari，Chorme，Edge 在内的主流浏览器大厂也发表声明将于2020年全面停止支持TLS 1.0和1.1，对于停止支持后还在使用的网页将会向用户弹窗网页安全提示。

TLS全称为：Transport Layer Security——安全传输层协议，用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。TLS 1.0和1.1是其比较老旧的版本，TLS 1.0的使用期限已超过21年。TLS 1.1仅比TLS 1.0进行了较小的改进，出于安全因素考虑，因此也不再受到支持。

显然，2020年即将到来，Mozilla在Firefox Nightly中禁用对TLS 1.0和TLS 1.1加密协议的支持是在暗示去年的决定即将开始全面实行。

如果浏览器不再支持TLS 1.0和TLS 1.1，这意味着用户将无法再使用这些协议连接到网站。根据SSL Labs 的最新统计，有95.8%的网站支持TLS 1.2，而17.7%的网站支持TLS 1.3。本月，支持TLS 1.3的站点数量增长了2.2%，而支持TLS 1.2的站点数量增长了0.2%。