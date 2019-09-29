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OPPO K5跑分亮相Geekbench：确认搭载骁龙730G

2019-9-29 7:20:14来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家9月29日消息 此前OPPO官方已经正式宣布，OPPO K5将于10月10日同Reno ACE手机正式发布。该手机最大的一个亮点，即首发VOOC闪充4.0。

官方表示，在30分钟即可将4000mAh电池充至67%，73分钟充至100%，比前代技术在充电时间上缩短了12%。同时，进一步优化的VFC算法也缩短了最后10%电量所需的充电时间。此外，VOOC 4.0通过定制30W高功率版适配器，以及使用3C电芯降低整个充电系统硬件的内阻。

近日在Geekbench上，K5的跑分数据也已经曝光，其中单核心是2508分，多核心是6762分，这个跑分数据与骁龙730G表现差不多。

工信部数据显示，OPPO K5配备一块6.4英寸AMOLED屏幕，正面采用水滴屏设计，屏幕分辨率为2340 x 1080，手机尺寸为158.7 x75.2 x 8.6mm，整机重量为182g。

相机方面，OPPO K5后置竖列四摄，包括：6400万像素主摄+800万像素超广角镜头+200万像素镜头+200万像素镜头，前置摄像头为3200万像素；其他方面，OPPO K5支持面部解锁及屏下指纹解锁，内置3920mAh电池。

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关键词：OPPO K5OPPO

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