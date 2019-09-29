微博中奖蔚来ES6用户深夜吐槽：提车从六月推到九月，还让我等

IT之家9月29日消息 不知道大家是否还记得去年年底，在2018蔚来日（NIO Day 2018）上，雷军获赠一辆ES6的事情？当时，雷军微博称，“李斌送的这辆ES6，虽然很想留着自己开，想了想，还是转送给米粉吧！”网友关注雷军并转发雷军的这条微博就有可能获奖，雷军称将于12月24日开奖，凭小米ID找蔚来提车。

据了解，本次抽奖由蔚来公司提供奖品，并通过微博抽奖平台抽出，该奖品最终由微博网友@绿茵草地上的黄金左脚 抽中，曾一度引起众多网友的围观。

不过事情似乎并没有按照想象中的那样发展，在中奖9个月后的9月28日深夜，中奖网友@绿茵草地上的黄金左脚 微博吐槽，“本来中奖是一件好事，周围人跟着一起高兴，现在搞得我很没面子，我给蔚来足够的时间提车，可是蔚来从六月推到七月，七月推到八月，八月又推到九月，九月又让我再等等。100万的转发量能不能及时兑一下广告费？？？”

值得一提的是，去年年底，该用户中奖之后，小米商城还给用户免费提供了汽车大礼包，包括售价1078元的小米米家智能后视镜倒车影像、售价389元的米家车载空气净化器等产品，并且通过该用户分享的截图来看，似乎早就已经发货。

微博上也有不少“吃瓜网友”非常关心该中奖用户何时收到汽车，@绿茵草地上的黄金左脚 今年发布的微博中，都有不少用户询问此事。

ES6是蔚来的第二辆量产车，定位略低于ES8，分为基准版和性能版。基准版补贴前起售价35.8万元，性能版补贴前起售价39.8万元。ES6采取个性化定制、按订单生产的模式销售，从2018年12月15日开启预订，用户可通过蔚来App预订ES6。ES6预计2019年6月起交付。

5月28日，蔚来ES6正式下线，2019年6月18日开始向外界用户交付。当月，ES6的总交付量已经达到413辆。截至2019年6月30日，蔚来汽车ES8以及ES6的总交付量已经达到18890辆。

目前来看，蔚来ES6的产能不多，那么也可以理解用户迟迟没有收到奖品，毕竟首批ES6购车用户也在翘首以盼，蔚来官方还未正式回复此事，IT之家将持续关注。

值得一提的是，今年8月份，蔚来官方宣布，在享受终身免费质保基础上，所有现有和新购买蔚来ES8和ES6的首任车主，即日起可享终身免费换电。

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