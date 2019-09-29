内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

PS5来波尝鲜？索尼PlayStation语音助手专利曝光

2019-9-29 11:59:48来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月29日消息 最近，来自索尼的一项名为“ PlayStation Assist”的专利被曝光，顾名思义，就是在PlayStation平台上使用的人工智能语音助手。

关于这项专利的描述为：随着处理器和图形芯片拥有更高的处理能力，视频游戏正在变得越来越复杂。随着复杂性的增加，玩家可能越来越难以顺利完成游戏的所有内容，例如玩家可能在游戏世界中无法通过导航找到具体的位置，或者无法找到推进游戏内容前进的关卡，而这些关卡的设置往往简单而隐蔽，在例如玩家在游戏中找不到隐藏的物品等等。而索尼的这项专利可以帮助玩家找到游戏的一些玩法，给玩家提供一些和游戏核心内容无关但有意义的帮助。

在专利中，索尼展示了以《上古卷轴V：天际》为例，帮助玩家如何按要求打败龙的策略，以及如何制作钢剑的方法。同时，这项专利中的语音助手还拥有移动端的App，功能包括询问PlayStation Assist玩家在游戏中的进度，以及在手机上显示游戏地图以供快速参考。

目前，外媒猜测该专利可能会应用在索尼下一代主机PlayStation 5中，不过索尼官方目前尚无任何相关的表态。PS5目前尚未发布，详细的特性目前也没有准确的信息，因此也不排除未来会用上这样的语音助手，不过专利曝光并不代表很快会被应用，大家还是等待官方的消息吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼PS5AI

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有