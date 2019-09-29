商务部：将对日本进口光纤预制棒进行反倾销复审调查

IT之家9月29日消息 据商务部网站消息，日前，商务部决定自对原产于日本的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期间复审。

本次复审的倾销调查期为2018年4月1日至2019年3月31日，复审审查范围是原产于日本的进口光纤预制棒的出口价格、正常价值和倾销幅度。

此次反倾销复审调查是在8月9日由长飞光纤光缆股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、富通集团有限公司、烽火通信科技股份有限公司、中天科技精密材料有限公司代表中国光纤预制棒产业向商务部提出申请，主张反倾销措施实施期间原产于日本的光纤预制棒倾销幅度进一步加大，超过了目前所适用的反倾销税税率，要求对原产于日本的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期间复审。

根据《中华人民共和国反倾销条例》及《倾销及倾销幅度期间复审规则》相关规定，商务部对申请人资格、申请调查产品的出口价格、正常价值及倾销幅度的变化等有关情况进行了审查。

2019年8月20日，商务部就收到倾销及倾销幅度期间复审申请事宜通知了日本驻华使馆，并向其转交了申请书的公开文本及保密资料的非保密概要。在规定时间内，商务部未收到利害关系方评论意见。

商务部审查认为，申请书符合《中华人民共和国反倾销条例》及《倾销及倾销幅度期间复审规则》规定的期间复审立案条件。商务部决定自本公告发布之日起对原产于日本的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期间复审。

据了解，光纤预制棒可以用来拉制光纤的材料预制件。光纤预制棒是制造石英系列光纤的核心原材料。光纤预制棒被业界誉为光通信产业"皇冠上的明珠"。光缆的关键是光纤，而光纤的母体和瓶颈又是光纤预制棒。在光缆行业中，光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润为7:2:1，生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润。光纤预制棒的生产是国内光纤企业的瓶颈，制棒的主流生产技术分别被康宁、古河、信越和阿尔卡特等国际大厂掌握外并实行技术封锁，导致我国每年需要花大量外汇去进口光棒。