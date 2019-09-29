米家空气净化器Pro H发布：提升净化甲醛能力，售1699元

IT之家9月29日消息 全新升级的米家空气净化器Pro H开启预售，提升了净化甲醛的能力，可净化室内甲醛等潜藏3大空气问题，一小时甲醛去除率可达98.56%，售价1699元，10月9日正式开售。

米家空气净化器Pro H进一步优化风路组合系统，每分钟可输出10000升洁净空气，净化速率加倍。米家空气净化器Pro H的颗粒物CADR提升至600m³/h，经典的塔式结构让整屋空气实现大循环，最大适用面积提升至72㎡。

米家空气净化器Pro H的甲醛CADR高达220m³/h（实测值250m³/h），甲苯CADR高达150m³/h。并且1小时甲醛去除率达到98.56%，1小时甲苯去除率达到96.88%。米家空气净化器Pro H采用的高效级HEPA滤芯还能高效滤除空气中的细菌、花粉等病原体。

米家空气净化器Pro H延续了小米空气净化器经典的设计风格，内置一块OLED触摸显示屏操作。可调节屏幕亮度，显示当前细颗粒物浓度，空气温湿度信息，并且通过这块显示屏可以设置净化挡位。

米家空气净化器Pro H内置多个净化挡位，除睡眠挡、自动挡和最爱挡之外，米家空气净化器Pro H还预设了三级低、中、高三速手动挡位。此外，米家空气净化器Pro H还可通过连接米家APP，在手机上随时了解家中空气质量，并且实现远程操控、定时开关。

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