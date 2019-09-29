内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

广东电信、联通联手了，率先开通全国首个5G共建共享商用站点：速率1000Mbps

2019-9-29 15:27:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

2019年9月9日，中国电信股份有限公司与中国联合网络通信有限公司签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》，在全国范围内合作共建一张5G接入网络，9月25日集团公司柯瑞文董事长和王晓初董事长联合召开全国5G网络共建共享工作部署会，明确了各项具体工作要求。

会后，中国电信广东公司迅速落实，与广东联通深度沟通、快速响应，于9月27日晚上在广州基于电信现网4/5G基站，成功突破5G NSA共享技术难题，打通双方现网，开通全国第一个5G现网商用共享站点，并已成功接入电信和联通5G用户。经现场测试，双方用户速率均接近1000Mbps。

本次首站开通在业界具有三方面首创：第一是创新采用2.1GHz+3.5GHz方案，利用现网已部署的LTE2.1GHz设备，通过软件升级快速支持4G电信、联通双锚点，既减少对现网4G 1.8GHz频段的影响，又无需新增硬件设备；第二是创新采用了独立载波共享方案，5G采用100MHz+100MHz独立载波，4G采用20Hz+20MHz独立载波，这也是业界第一个采用独立载波分别承载电信和联通5G业务的站点，实现了基站载波逻辑独立，互不影响。第三是创新制定了电信和联通现网端到端5G共建共享参数模板和开通流程，明确了双方无线、承载、核心网全专业参数交互、配置优化及现场网优流程。

4/5G独立载波的共建共享在全球尚无先例，本次共建共享站点的开通，再次体现了广东速度，是中国电信、中国联通共建共享的重要里程碑，后续广东公司将继续携手广东联通，深入推进共建共享的各场景的试点和规模商用，充分释放共建共享红利，实现5G网络的快速部署。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国电信中国联通5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有