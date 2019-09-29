广东电信、联通联手了，率先开通全国首个5G共建共享商用站点：速率1000Mbps

2019年9月9日，中国电信股份有限公司与中国联合网络通信有限公司签署了《5G网络共建共享框架合作协议书》，在全国范围内合作共建一张5G接入网络，9月25日集团公司柯瑞文董事长和王晓初董事长联合召开全国5G网络共建共享工作部署会，明确了各项具体工作要求。

会后，中国电信广东公司迅速落实，与广东联通深度沟通、快速响应，于9月27日晚上在广州基于电信现网4/5G基站，成功突破5G NSA共享技术难题，打通双方现网，开通全国第一个5G现网商用共享站点，并已成功接入电信和联通5G用户。经现场测试，双方用户速率均接近1000Mbps。

本次首站开通在业界具有三方面首创：第一是创新采用2.1GHz+3.5GHz方案，利用现网已部署的LTE2.1GHz设备，通过软件升级快速支持4G电信、联通双锚点，既减少对现网4G 1.8GHz频段的影响，又无需新增硬件设备；第二是创新采用了独立载波共享方案，5G采用100MHz+100MHz独立载波，4G采用20Hz+20MHz独立载波，这也是业界第一个采用独立载波分别承载电信和联通5G业务的站点，实现了基站载波逻辑独立，互不影响。第三是创新制定了电信和联通现网端到端5G共建共享参数模板和开通流程，明确了双方无线、承载、核心网全专业参数交互、配置优化及现场网优流程。

4/5G独立载波的共建共享在全球尚无先例，本次共建共享站点的开通，再次体现了广东速度，是中国电信、中国联通共建共享的重要里程碑，后续广东公司将继续携手广东联通，深入推进共建共享的各场景的试点和规模商用，充分释放共建共享红利，实现5G网络的快速部署。