内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>活动互动

9.29福包精粹：免费领淘票票10元观影券包、掌上高铁最高15元打车券

2019-9-29 16:56:11来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

福包消息，免费领招行5元话费、免费领QQ音乐1个月豪华绿钻、1个月Keep会员、淘票票10元观影券包、掌上高铁最高15元打车券，《守望先锋》免费畅玩11天，800淘气值88元购88VIP等活动火热进行中，具体参与方法：点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

• 国庆看新片，支付宝免费领取淘票票10元观影礼包

电影国庆看新片，支付宝免费领取淘票票10元观影礼包小编亲测领到领到两张5元优惠券，优惠券有效时间7天。查看详情

• 腾讯视频会员免费领掌上高铁5折打车券，最高抵扣15元

出行腾讯视频会员免费领掌上高铁5折打车券，最高抵扣15元优惠券有效时间7天，最高可抵扣15元。查看详情

• QQ音乐“我为6狂”听歌30秒，领1个月豪华绿钻

音乐QQ音乐“我为6狂”听歌30秒，领1个月豪华绿钻活动共设置18000个名额，每天限量发放486个，每人限领1次。查看详情

• 免费领取 | 黄金甩脂季，领取限量Keep会员30天体验卡

运动免费领取 | 黄金甩脂季，领取限量Keep会员30天体验卡免费领取Keep会员30天体验卡，数量有限，领完即止。查看详情

• 手慢无，速领招行5元话费券

招商速领招行5元话费券充值任意话费，99%抽中5元话费券查看详情

• 《守望先锋》免费畅玩11天

今晚2点起，免费玩11天。

游戏《守望先锋》免费畅玩11天9月27日-10月7日《守望先锋》将开启国庆长假免费试玩活动查看详情

• 淘宝淘气值冲刺，邀好友助力享88元开通88VIP

原本需要淘气值1000分以上才能以88元/年的价格购买88VIP，现仅需淘气值800分以上即可。

淘宝淘宝淘气值冲刺，邀好友助力享88元开通88VIP团长的淘气值会直接升至1000，可以在10月7日之前以88元的价格购买88VIP.查看详情

• 高德地图攒票开奖，瓜分5000万红包

出行高德地图攒票开奖，瓜分5000万红包第一场瓜分2000万，第二场瓜分3000万。查看详情

• 免费开通 | 中国移动/联通/电信防骚扰服务

三网免费开通 | 中国移动/联通/电信防骚扰服务一招制伏骚扰电话查看详情

• 28元购肯德基咖啡月卡，享受每天1元1杯咖啡

饮品28元购肯德基咖啡月卡，享受每天1元1杯咖啡每天花1元喝一杯咖啡，一张月卡可用30天，合不到2元/杯，非常划算了。查看详情

• 京东开学季瓜分百万奖学金，每周日提现至小金库

京东京东开学季瓜分百万奖学金，每周日提现至小金库按学分兑换奖金，每周日提现至小金库。查看详情

• 高德打车101全民打车节，打车笔笔返现

打车高德打车101全民打车节，打车笔笔返现完成打车订单并线上支付成功，可抽随机现金红包。10月1日提取现金。查看详情

• 哈啰出行日，三周年单车/打车/顺风车/助力车红包派发中

送你10元哈啰顺风车新人券，点此领取

出行哈啰出行日，三周年单车/打车/顺风车/助力车红包派发中随机领取，有效期4-8天不等。查看详情

• 免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券

单车免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券新老用户不限，亲测3张0.5元优惠券，有效期8天。查看详情

• 免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券

单车免费领取 | 亲测领取哈啰单车3张0.5元优惠券新老用户不限，亲测3张0.5元优惠券，有效期8天。查看详情

• 免费领取 | 哈啰打车15元优惠券包

出行免费领取 | 哈啰打车15元优惠券包内含3张3元无门槛劵，1张6元无门槛劵，以及一些随机优惠。查看详情

• 京东PLUS会员新权益，每月领1张3元无门槛京东快递券

京东京东PLUS会员新权益，每月领1张3元无门槛京东快递券寄件卷仅限开通京东快递寄件城市使用。查看详情

• 云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元（限商户）

闪付云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元单日可各享5次优惠，活动期间名额共计约480万个，先到先得。查看详情

• 腾讯微视瓜分十万年腾讯视频VIP会员，每人最高得29天

影音腾讯微视瓜分十万年腾讯视频VIP会员，每人最高得29天每人仅可兑换1次，最高可得29天腾讯视频VIP会员。查看详情

• 支付宝刷码乘公交9月抽奖活动，得5次0元公交乘车券

乘车支付宝刷码乘公交9月抽奖活动，得5次0元公交乘车券奖品包含次0元公交乘车券和8.8折公交乘车券，亲测领到5次免费乘车机会。查看详情

• 免费领 | 京东PLUS会员30张运费券

京东免费领 | 京东PLUS会员30张运费券可领取30张的运费券，每张6元钱，仅限领取后的30天内使用。查看详情京东消灭京东PLUS的30张运费券：京东1元包邮会场这个网页小伙伴们可以保存下来，今后有凑单的困扰，可以到这个页面选购凑单。查看详情

• 微博领权益副号，免费体验12个月移动和多号

副号微博领权益副号，免费体验12个月移动和多号免费使用12个月，到期后自动取消，也可手动取消。查看详情

• 云缴费 App 免费领5元无门槛话费券

云缴费：是由中国光大银行提供的便民缴费服务网站，大家可放心使用。

银行的羊毛是最好薅的，不用分享，不设门槛，真真大方。

天猫云缴费 | 领5元无门槛话费券中国光大银行提供的便民缴费服务网站查看详情

• 免费领取 | 翼支付电信用户完成流量任务领10元红包

红包免费领取 | 翼支付电信用户完成流量任务领10元红包使用流量达标就可以领取最低10元翼支付红包，可以充值话费使用。查看详情

• 每周1次：工商银行 X 喜茶立减25元

微信工商银行 X 喜茶立减25元每逢周五、周六、周日，满50-25元查看详情

• 苏宁易购99云钻兑换QQ音乐7天豪华绿钻

天猫苏宁易购99云钻兑换QQ音乐7天豪华绿钻新老用户均可参与，兑换码有效期至2019年12月31日。查看详情

• 建行龙支付顺丰运费满12元立减6元

快递建行龙支付顺丰运费满12元立减6元首笔订单满12元立减6元，第2至6笔订单可享受满12元随机立减1-12元。查看详情

• 电信老用户：免费领12G~120G流量

电信电信老用户领12G~120G流量电信老用户可领12GB~120GB流量查看详情

• 京东Plus会员福利抽奖，100%中30天腾讯视频会员

视频京东Plus会员福利抽奖，100%中30天腾讯视频会员限京东Plus用户参与，抽奖大概率中30天腾讯视频VIP会员。查看详情

福包领取方法点此下载辣品App  -  进入“福利”栏目 - 即可找到活动入口。

image.png

更多福利专享：

下载辣品App，上百个大福包、一元包邮和顶级品牌的内部优惠券让你：超省、超赚！

点击上图或点这里下载（自动识别各设备）。

支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：辣品福包

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有