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IT之家9月29日消息 据腾讯新闻报道，中国移动总经理李跃即将退休，目前正在流程中。
知情人士表示，李跃已经到了退休年龄，根据中组部和国资委的规定，央企领导退休年龄是60岁，可视情况放宽至63岁。公开资料显示，李跃1959年出生，今年刚好60岁。
据了解，李跃在中国移动成立之初就担任副总裁，他也是中国移动通信有限公司董事。此前他曾任原天津市邮电管理局副局长，天津移动通信公司总经理。
2010年5月31日被任命为中国移动通信集团公司总经理。2010年8月19日，正式接任中国移动CEO 。
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