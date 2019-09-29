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外媒：华为Mate30/Pro中国版比欧洲版便宜太多了！

2019-9-29 21:17:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月29日消息 外媒huaweicentral报道，华为Mate30系列在中国市场价格比欧洲市场便宜太多了。

9月26日，华为在中国推出了Mate30系列产品，并且在同一天，华为Mate30/Pro开启首次销售，首次亮相就取得了不错的成绩。

华为表示，华为商城Vmall.com在一分钟内卖出的华为Mate30系列手机销售额就突破5亿元人民币（合7010万美元）。

值得一提的是，本次华为Mate30/Pro手机最先开卖的是Mate30/Pro 4G版本，而Mate30/Pro 5G版本将在11月上市。

外媒huaweicentral表示，与9月19日发布的Mate30/Pro欧洲版本相比，该新产品在中国市场的价格降低了近40%。

华为Mate30在中国市场起步价为3999元（折合为513欧元），而在欧洲市场起售价为799欧元（约合6262元人民币）。另一方面，华为Mate30 Pro中国市场起售价为5799元（折合为744欧元），而欧洲市场起售价为1049欧元（约合8221元人民币）。

外媒huaweicentral报道，业内分析人士认为，这种价格差异将帮助华为提高销量，并在今年年底之前将Mate30/Pro系列销量达到2000万台。同时，华为公司仍然需要一些时间才能将Mate30/Pro手机发布到海外市场。

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