中国铁路：国庆黄金周预计发送旅客1.42亿人次，同比增加1144万人次

据中国铁路发布，为期10天的铁路国庆黄金周运输今天正式启动，自9月28日至10月7日全国铁路预计发送旅客1.42亿人次，同比增加1144万人次，日均发送1420万人次，增长8.8%。

9月28日，铁路国庆黄金周运输第一天，全国铁路预计发送旅客955万人次，同比增加50万人次，增长5.5%。

10月1日为客流最高峰，预计发送旅客1750万人次，比去年高峰日增加125万人次，增长7.7%。

国铁集团充分做好人员、设备各项准备工作，加大运力投放，落实便民利民服务措施，努力为广大旅客创造安全、便捷、温馨的旅行环境。

铁路部门加强运输组织，千方百计挖潜扩能，努力满足旅客黄金周期间集中出行的需求。假日期间，全国高铁、客运专线实行高峰运行图，在京沪、京广、沪昆高铁和宁蓉、杭深、南广、贵广、西成、渝贵等铁路干线组织动车组列车重联或大编组运行；通过加挂车辆等措施，扩大普速列车运输能力，主要城市间列车特别是进京、进沪、进穗列车安排满编组运行；努力挖掘车辆潜力，科学安排动车组运用和检修，最大限度提高运用效率；加大设备巡检力度，加强应急处置能力，确保铁路运输安全有序。

铁路部门提示广大旅客朋友，国庆黄金周期间各大火车站客流较大，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。