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分析师：苹果有望1至2年内推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook

2019-9-30 6:59:08来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月30日消息 日前，天风国际分析师郭明錤发布最新研究报告。报告指出，Mini LED显示屏将是未来1至2年内研发中尺寸高端产品的关键创新技术。

报告指出，苹果最快将在2020年第四季度至2021年第一季度、2021年第一季度至第二季度分别推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook（(iPad、Mac与显示器或采用mini LED）。

报告指出，严格而言，32英寸显示器Pro Display XDR采用的是类似mini LED技术，而非mini LED。同时，为实现行动装置外观设计薄型要求，预计iPad与MacBook将采用约1万颗LED (vs. Pro Display XDR的576颗LED)，且LED颗粒尺寸在200微米以下 (显著小于Pro Display XDR的LED颗粒尺寸) 的mini LED显示屏。

此外，报告认为，配备mini LED的iPad与MacBook，将被定位在最高端产品。而在竞争对手的仿效下，未来最高端的中尺寸生产力工具有望普遍配备mini LED显示屏。

虽然中尺寸OLED显示屏量产技术也在逐渐改善，且其广色域 (WGC：Wide color gamut) 效能与mini LED显示屏相当。但因OLED显示屏应用于生产力应用容易产生烙印问题，所以报告认为mini LED显示屏仍是苹果的首选。同时，因目前iPhone OLED显示屏供应比重有超过90%来自三星，且目前只有三星具备量产中尺寸OLED显示屏的能力，所以苹果采用mini LED显示屏可降低对三星的依赖。

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关键词：苹果mini LED

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