AMD“前女友”GlobalFoundries寻求上市：预计2020年完成

IT之家9月30日消息 根据《华尔街日报》的消息，世界第二大纯晶圆代工厂GlobalFoundries（格罗方德）CEO Tom Caulfield向该报透露，该公司位于纽约州Malta的Fab 8半导体晶圆厂拥有3000名员工，目前正计划通过在2022年进行首次公开募股的方式出售该公司的少数股权来实现上市。

GlobalFoundries是在2009年由阿布扎比主权财富基金穆巴达拉承销的，从AMD剥离而来，后来AMD不断减持，直到和GlobalFoundries没有关系。目前GlobalFoundries已经是一家私营企业。

此前，GlobalFoundries唯一的制造工厂是AMD在德国的一家前工厂，而本次谈及的Fab 8晶圆厂是在阿布扎比的投资以及纽约州的约14亿美元投资下建造的。在后续的交易中，GlobalFoundries收购了IBM位于纽约州东费什基尔和佛蒙特州伯灵顿以外的芯片工厂，又收购了新加坡特许半导体制造的工厂。

但是，Caulfield是IBM的前高管，在成为GlobalFoundries首席执行官之前曾担任Fab 8的总经理，过去一年来他一直在削减成本和出售资产，这一系列举措减缓了GlobalFoundries对下一代芯片研究的投资压力，使公司第一次盈利。很多人将Caulfield的做法视为谋求上市的准备，而现在，Caulfield终于证实了这一点。

Caulfield对《华尔街日报》说：“上市，是证明我们已经成年，并且能够成为一家真正充满活力的企业的方式。”不过Caulfield没有透露公司将通过上手筹集多少资金。

同时，也有分析认为，上市也是GlobalFoundries必须要走的路，因为阿布扎比很可能已经停止了对GlobalFoundries的融资，而Caulfield必须让公司经营下去，除了减资，上市也是募资的好办法。