官方宣布：一加7T系列出厂即搭载Android 10

IT之家9月30日消息 北京时间9月26日晚间，一加7T在海外正式发布，搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，售价599美元（约合人民币4270元）。

一加7T近期将在国内发布，官方也开启了产品的预热，昨天晚间，官方宣布，#一加7T#系列，即将出厂搭载Android 10。

目前市面上搭载出厂搭载Android 10系统的手机不多，此前华为Mate30系列搭载了Android 10系统，而据了解，一加7T是美国市场第一款搭载Android 10系统的智能手机。

一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间（UFS 3.0）。

相机方面，采用后置三摄，主摄为索尼IMX586传感器，4800万像素；具有1600万超广角摄像头（117度）和1200万长焦摄像头；支持2.5cm微距拍摄，720p的960fps慢动作模式等，前置摄像头为1600万像素。

其他方面，采用3800mAh电池，支持30W快速充电；官方称充电半小时可以达到70%的电量。