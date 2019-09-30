卡普空展示《生化危机：抵抗》PS4版激烈对战视频：求生玩法太刺激

IT之家9月30日消息 《生化危机：抵抗（Resident Evil：Project Resistance）》《生化危机》系列的最新续作，不过和以往《生化危机》系列不同的是，这是一款非对称的多人对战游戏，是在线的。不过此前有消息显示，《生化危机：抵抗（Resident Evil：Project Resistance）》也会有单人离线的内容，以满足传统《生化危机》粉丝们的需求。在近日举行的索尼2019 PlayStation Live Show上，卡普空就带来了《生化危机：抵抗》的最新演示视频。

《生化危机：抵抗》的核心玩法是1v4的生存逃脱，在浣熊市内暗地进行的人体实验中，尝试逃脱的4名受试者的“幸存者”将与阻止他们逃脱的实验者“操纵者”展开紧张刺激的博弈。尝试逃脱的4名幸存者需要与1名阻止他们逃脱的操纵者展开博弈。在幸存者逃脱的过程中，操纵者可以设置敌人与陷阱，甚至可以亲自操作暴君阻拦幸存者。

从演示的视频可以看到，每有一名幸存者被击败，他们总体逃跑的时间就会减少，当事件耗尽还没有逃脱，即为“操纵者”获胜。

目前《生化危机：抵抗》还没有具体的上市时间，仍然在制作当中，不过这款游戏未来应该会登陆PS4、XboxOne和PC平台。

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