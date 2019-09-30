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Windows 10累积更新小细节：微软将SSD默认加密改为BitLocker软件加密

2019-9-30 9:44:59来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月30日消息 在9月25日Windows 10累积更新 KB4516071中有一项细节的改进，国外Twitter达人SwiftOnSecurity发现了这一细节，他表示，Windows将不再信任那些声称可以对其自身进行加密的SSD驱动器，而BitLocker将默认使用CPU加速的AES加密。

在Windows 10累积更新KB4516071中，正有一条这样的更新内容：

“加密自加密硬盘驱动器时，现在将更改BitLocker的默认设置。新的默认设置是对新加密的驱动器使用软件加密。对于现有驱动器，加密类型不会更改。”

怎么回事呢？目前很多SSD厂商在宣传时都会声称自家的SSD产品支持硬件加密，微软的BitLocker一开始也很信任SSD厂商的话，即使用户在Windows中启用了BitLocker，它也不会采取任何操作。但是后来研究人员发现，许多SSD的“硬件加密”都做得很糟糕，存在各种安全问题。所以微软现在在Windows 10更新中改变了原来的策略，现在默认情况下，BitLocker将忽略那些具有硬件自加密功能的SSD驱动器，而是在软件中执行加密工作。这说明微软已经不信任SSD厂商号称的自加密功能了。

但其实，基于硬件的加密本身是比基于软件加密的方法有优势的，它可以减少CPU的使用率，SSD也能够提高性能，这就是苹果为什么会在其新Mac电脑中普及T2安全芯片的原因之一，T2芯片使用硬件加速的加密引擎来快速加密和解密SSD上存储的数据，既安全又高效，但可惜的是，在Windows平台上，许多固态硬盘制造商似乎并不能很好地做好硬件加密，而微软也无法很好地进行管理。

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关键词：Windows 10WindowsSSD

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