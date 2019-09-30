享年8岁：百度PC浏览器发布停止服务公告

IT之家9月30日消息 今年4月，百度浏览器曾发布公告，宣布PC版浏览器部分功能将停止服务，5月，百度PC浏览器正式停止运营与维护。而9月29日，百度浏览器再次发出公告，宣布从发布公告之日起正式停止百度PC浏览器的网页浏览等基础功能，并建议用户及时更换其他浏览器使用。

以下为公告全文：

亲爱的百度PC浏览器用户：

感谢大家一直以来对于百度PC浏览器的支持。

今年5月，百度PC浏览器已正式停止运营与维护。为了保证用户有充裕的时间更换至其他浏览器，我们仍然保留了网页浏览等基础功能至今。考虑到用户使用的安全风险，我们将从现在起正式停止百度PC浏览器的网页浏览等基础功能，建议您及时更换其他浏览器使用。

如果您需要导出百度PC浏览器收藏夹中的内容，可以按照该教程操作：https://gss0.bdstatic.com/5bVWsj_p_tVS5dKfpU_Y_D3/res/exportFavorites.html。

如果您有其他功能上需要咨询的问题，可以发邮件至[email protected]与我们联系解决。

由此给您带来的不便敬请谅解，感谢您的理解、支持和长久以来的陪伴。我们衷心期待您继续支持和关注百度旗下更多优秀的产品！

百度PC浏览器团队

2019年09月29日