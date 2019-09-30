路透社：字节跳动上半年营收500至600亿元，高于预期

北京时间9月30日下午消息，据路透社援引知情人士消息报道，抖音的所有者公司字节跳动今年上半年的营收高于预期，达到人民币500至600亿元（约70至84亿美元）。

一名要求匿名的知情人士表示，尽管上半年总体上亏损，但字节跳动在6月份的盈利为正，并且有信心在下半年实现盈利。

另一位知情人士称，强劲的增长促使这家位于北京的创业公司调整了2019年度的营收目标，从去年年度发布的人民币1000亿元上调至人民币1200亿元。字节跳动去年的财报数据暂时无法获得。根据外媒报道，2018年，公司的总收入为72亿美元。

字节跳动拒绝发表评论。

字节跳动成立已有七年时间，据不同消息人士称，公司去年末的估值达到780亿美元。字节跳动旗下拥有中文新闻聚合平台今日头条和内地版的小视频平台抖音。

第二位知情人士称，公司大部分营收来自中国。这位知情人士还补充说，虽然抖音也产生广告收益，但该平台仍处于赚钱的早期阶段。

分析师曾表示，字节跳动是中国其他科技公司的强大对手。公司7月份的时候称，在全球范围内，公司旗下应用共拥有15亿月活用户以及7亿日活用户。

上个月，公司推出头条内搜索引擎，与百 度形成正面竞争之势。公司还曾收购中文百科网站互动百科，以进一步提升内容。

为了扩大海外市场，字节跳动最近又推出工作效率应用Lark，同时正计划推出付费流音乐应用。

积极进军全新领域的同时，公司的全球员工人数也在不断增加，从去年的4万人上升到目前的5万人。