小米手环官方：因服务器登录系统故障，小米运动App暂时无法登陆

IT之家9月30日消息 小米手环官方微博今天下午刚刚发布公告，因服务器登录系统故障，小米运动App暂时无法登陆，工程师已在紧急修复中，对给大家带来的不便深感歉意。

今年小米发布了小米手环4新品，外观方面，小米手环4采用0.95英寸AMOLED高亮度彩屏，分辨率达到240*120，支持77种全彩表盘主题，一屏可显示45个汉字，显示屏盖板升级为2.5D耐刮花玻璃面板。

小米手环4内置6轴高精度传感器，支持5 ATM防水，支持了游泳、户外跑、室内跑、健走、锻炼、骑行六大运动模式。

小米手环4延续了小米手环3上的心率预警功能，心率过高时，手环会自动振动，提醒用户关注，并且小米手环4还支持久坐提醒。

另外，小米手环4 NFC版还内置了小爱同学，运动、闹钟、测心率等手环功能都能一句话唤起。作为腕上的智能家居控制中心，小米手环4 NFC版能够控制台灯、扫地机器人、智能门锁等家中电器。小米手环4（NFC版）支持多功能NFC，不仅能刷公交卡、门禁卡，而且还支持支付宝支付。

小米手环4会显示当前和未来一周的天气状况，除了天气之外，也可以查询汇率、股票、电影等众多日常信息。

小米手环4配备了135mAh电池，根据小米实验室测试数据，小米手环4标准版续航约20天，小米手环4 NFC版续航约15天。

小米手环4与小米手环3的腕带通用，共有石墨黑、热力橙、深空蓝、酒红、藕荷粉5种颜色（标准版）。此次小米手环4不仅内置了魔幻森林、梦幻泡泡等77款全彩表盘主题，而且联合秦时明月、守望先锋、吾皇万睡、阿狸、猪小屁、罗小黑等大热门IP，定制了小米手环4专属主题表盘。