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IT之家安卓版6.93发布：日间模式导航栏使用简白主题配色

2019-9-30 19:17:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家安卓版6.93正式发布！

今天，软媒工程师团队带来了IT之家安卓版6.93更新，带来了日间模式导航栏使用简白主题配色、 发布会直播页面开始时间按当地时间显示等。另外修复了部分机型长驻后台再次打开时显示未登录、夜间模式下搜索新闻后返回首页状态栏不显示、资讯最新列表屏蔽关键词后幻灯可能空白的问题。

IT之家安卓版6.93主要更新历史 - 2019年09月30日

改进：界面 - 日间模式导航栏使用简白主题配色

改进：界面 - 发布会直播页面开始时间按当地时间显示

修复：功能 - 部分机型长驻后台再次打开时显示未登录

修复：界面 - 夜间模式下搜索新闻后返回首页状态栏不显示

修复：界面 - 资讯最新列表屏蔽关键词后幻灯可能空白

使用中有任何建议和意见，请前往【我】-> 【关于】-> 【反馈】这里来告诉我们，感谢！

以下为最新功能截图：

快捷下载：

全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/

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二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

▲发表评论/帖子时可隐藏地理位置（显示设置中调整）

▲新闻、评论列表页字体大小支持单独调节

▲新闻事件支持添加到系统日程，提醒时间可自定义

三、下载信息

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/

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