刘作虎暗示，官方预热：一加7T/7T Pro/电视国庆节假期后发布

IT之家9月30日消息 今天晚上，一加手机官方预热，十一假期后，惊喜如期而至。刘作虎也转发表示，国庆假期愉快，节后见。不出意外，国庆节假期之后，一加将发布一加7T系列手机，还有一加电视的国行版。

9月26日，一加7T在海外正式发布，搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，售价599美元（约合人民币4270元）。

据了解，一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间（UFS 3.0）。

相机方面，采用后置三摄，主摄为索尼IMX586传感器，4800万像素；具有1600万超广角摄像头（117度）和1200万长焦摄像头；支持2.5cm微距拍摄，720p的960fps慢动作模式等，前置摄像头为1600万像素。

其他方面，采用3800mAh电池，支持30W快速充电；官方称充电半小时可以达到70%的电量，但是仍然不支持无线充电功能。此外，一加7T运行安卓10系统。

另外，一加在印度正式推出了OnePlus TV，一加CEO刘作虎9月27日也晒出了OnePlus TV官方照。

一加在印度推出的OnePlus TV产品共两款，分别是OnePlus TV Q1和OnePlus TV Q1 Pro，这两款电视产品在印度售价分别为69900印度卢比和99900印度卢比，约合人民币7000元和10100元。

OnePlus TV Q1采用4K QLED面板，大小为55英寸，支持HDR 10+，内置谷歌语音助手。同时支持隐藏式升降扬声器，当使用时会自动下降到电视底部露出，进行正面发声，不用时则收入面板后面。OnePlus TV Q1 Pro在此基础上还配备了50W八扬声器，支持Dobly Atmos音效。

OnePlus TV Q1系列运行Android TV系统，其中包含一加自研的OxygenPlay平台，可与手机互联，来电时电视音量会自动降低。预计这两款产品会在下月正式在国内发布，届时一加7T系列手机也将一同亮相。

