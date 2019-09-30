全面曝光！小米小爱同学3.0新功能抢先看（精细版）

IT之家9月30日消息 9月24日小米举行5G新品发布会，小爱同学3.0正式亮相！发布会上公布了小爱同学3.0三大新功能：自然连续语音对话、男声版小爱同学、AI电话助理。MIUI官方近期详细介绍了小爱同学3.0都有哪些新功能。

自然连续语音对话一次唤醒，一直陪伴全新的小爱同学3.0，在手机上首次实现了自然连续语音对话（全双工）。现在小爱同学可以：一次唤醒，连续对话、随时打断。只需唤醒一次小爱同学，就可以连续说出语音指令，还能够随时打断，发出新的指令。（随时打断功能支持小米9Pro 5G版、小米9，更多机型持续覆盖中）

同时，小爱同学还支持了语音点外卖功能，使用小爱同学3.0点麦当劳时，无需来回翻找菜单，你可以直接说出你想吃什么，用语音随时修改菜品。躺在床上，动动嘴就能买到你想要的食物，解放双手，从此打开全新的生活方式。

男声版小爱同学阳光活力，暖心少年做伴期待已久的小爱同学男声语音包发布！他是一个阳光少年，随时随地陪你逗趣，帮你干活，哄你开心，一直陪伴在你身边。

用户可以根据喜好在小爱同学APP中进行设置，自由切换男声或女声声音。以后陪你聊天的，除了活泼可爱的甜美女生，还可以是阳光活力的青葱少年。（新男声目前在内部测试中，预计很快启动米粉内测，将在小爱同学3.0中正式发布。）

“AI电话助理”随时随地，沟通无限

更聪明的小爱同学，变身为“AI电话助理”，让你不错过每一通重要的电话。

当你在开会、上课等不方便接听的时候，她可以将通话内容识别成文字呈现给你，你只需轻点智能生成的答复语，小爱同学就会将答复内容转化成语音，传达给对方。

发布会外，全新换代的小爱同学3.0还有更多变化

沉浸交互体验

支持全屏浏览，能点就能说支持全屏浏览，再长的内容也能轻松阅读。使用小爱同学3.0时，页面上你能看到的可以点击的地方，都可以用语音指令来操作。例如听音乐，可以不用再点手机屏幕，动动嘴，用语音指令就可以轻松选歌、切歌、收藏、播放，还能直接切换版本，比如说“我要听live版”。（目前支持听音乐、找视频、查菜谱、听有声节目等场景，未来将会拓展到更多场景中)

智能语音输入 最in AI输入，猜你所想

各种实用信息，一句话随时调用。做你的智能输入助理，一句话帮你输入收件信息、当前位置、毒鸡汤、祝福语。智能语音输入可在MIUI 11输入法设置中开启。

全新设计焕然一新，带来全新视觉和体验小球设计更灵动、引导气泡更出彩、内容展示更聚焦、全屏浏览更沉浸。小爱同学3.0，焕然一新的设计，为你带来全新体验。

语音找手机让小爱同学告诉你它在哪经常丢三落四，忘了手机放在哪？有了小爱同学3.0就不用再担心这个问题。需要查找手机时，在几米内喊一声“小爱你在哪”，手机里的小爱同学就会回答你，同时手机会震动、闪光灯闪烁、屏幕播放动画。开启这个功能时录入你的声纹，就不用担心别人误操作或恶作剧了。（语音找手机功能目前支持小米9 Pro，更多机型覆盖中）

语音遥控器小爱同学帮你语音控制电视无论你是什么手机，只需拥有小爱同学，在小米电视登录相同账号后，就可以把小爱同学变身电视遥控器，不仅可以通过语音指令打开或关闭身边的小米电视，还支持语音找片、选集、播放、暂停等功能。

小爱捷径2.0

卡片自由设置，功能一键直达小爱捷径2.0，页面更加简洁，卡片一目了然，长按卡片即可轻松进行编辑。关键信息直接在封面展现，随时随地一键触达你关注的信息。轻按手机左侧AI键即可唤起小爱捷径，真正做到一键直达。（当前支持小米MIX3、小米9、小米9透明探索版，更多机型持续覆盖中）