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彭博社：华为及供应商不会获得美商务部第三次许可证延期

2019-9-30 23:14:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月30日消息 外媒报道，华为在2019年遭遇了美国政府的施压，美国商务部在今年5月份将其列入了实体名单的限制，而随着禁令的实施，对华为带来的影响也逐步显现出来，比如最新推出的华为Mate30/Pro手机不得预装Google应用和服务。

根据今天彭博社发布的最新报告，援引美国国务院主管网络安全事务官员罗伯·斯特雷尔（Rob Strayer）的话说，看起来华为可能不得不面对另一个问题，他确认华为不会获得第三次许可证延期。罗伯·斯特雷尔（Rob Strayer）是国务院网络政策副部长。他还表示，美国还可能对拒绝在5G网络中禁止华为设备的盟国施加额外惩罚，除此之外，还可能使它们脱离情报共享协议。

对于违反禁止使用华为5G设备盟友惩罚措施到底是什么，目前尚无定论。

根据最新的信息，华为任正非表示，公司已开始生产不含美国元器件的5G基站，随着更多国家采用该技术，明年5G基站的总产量将翻一番。

今年8月份，华为轮值董事长徐直军表示，美国禁令对华为AI产品的研发和战略推进，没有任何影响，华为达到了预期的结果，按期完成了计划。

徐直军认为，90天的延期对华为没有价值，“华为员工已经习惯了在实体清单下工作和生活，我们认识到和准备好在继续这种环境下工作和生活的准备。”

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关键词：华为5G

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