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华为发布首款兼容ARM的TaiShan四路服务器计算平台：搭载四颗鲲鹏920处理器

2019-9-30 23:45:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月30日消息 华为在HUAWEI CONNECT 2019大会期间，携手Mellanox发布了基于业界首款兼容ARM的TaiShan四路服务器的高性能计算平台，该平台支持Mellanox最新的OCP 3.0网卡，以及华为自研的PCIe 4.0 NVMe SSD硬盘，结合四颗鲲鹏920处理器的强大算力，助力企业客户构建高性能的HPC和数据库平台。

9月18日，在HUAWEI CONNECT 2019大会期间，华为发布了业界首款兼容ARM的四路服务器- TaiShan 200服务器（产品型号2480）。基于华为HCCS（全称：Huawei Cache Coherent System）高速互联技术，TaiShan 200四路服务器在2U机框规格下实现了四颗鲲鹏920处理器的高速互联，系统最多可提供256个物理核，计算密度达到新的水平。TaiShan 200四路服务器同时也是业界首款支持PCIe 4.0 NVMe SSD的服务器，搭载华为自研的ES3000 V6 NVMe SSD硬盘，单盘可以提供最高166万IOPS随机读和37.5万IOPS随机写能力。

大会期间，华为还携手Mellanox发布了基于TaiShan 200四路服务器的高性能计算平台，该平台支持Mellanox最新的OCP 3.0网卡，能够支持最高200Gb/s的以太网络和Multi-Host/Socket Direct技术，结合鲲鹏处理器强大的多核算力，助力企业客户构建高性能的HPC和数据库平台。

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关键词：华为服务器鲲鹏920

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