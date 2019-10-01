微软发布会前瞻：Surface迎最大变革，双屏设备或亮相

北京时间10月2日22点，微软将在纽约举行Surface系列新品发布会。随着Surface Pro 7便携笔记本、Surface Laptop 3笔记本和一款代号为“Centaurus”（半人马座）的双屏设备曝光，不出意外这将是自2015年以来Surface干货最多的一次发布会。

那么这次发布会到底会有哪些新品亮相？有会有哪些惊喜呢？新浪科技为您盘点如下。新浪科技也将全程报道本次发布会，更多精彩请点击：微软2019秋季新品发布会

配色更丰富的Surface Pro 7

毫无疑问，Surface Pro 7将是发布会最大的主角，有关这款产品的配置和细节传闻也是爆料最多的。总结起来，Surface Pro 7屏幕将会变得更窄，键盘更薄而且有全新的设计，配色更丰富，配备且支持USB Type-c口供电，这点是非常重要，毕竟都9102年了……还用自己家的特殊接口而不迎合USB-C这大趋势说不过去了。

▲Surface Pro 7变化很大

配置部分，Surface Pro 7将搭载英特尔第十代酷睿Comet Lake处理器，并提供i3、i5、i7三种型号可选。之前的Surface Pro 6只有i5和i7两种型号。

另外，Surface Pro 7还有可能首次推出搭载高通骁龙8cx处理器的版本，内置LTE网络模块。Surface Pro 7的触摸屏和键盘体验也会进一步优化改善。

重点是键盘，早在年初微软就已经申请了新的键盘专利，主要是让键盘更加轻薄和稳定，所以Surface Pro 7将会配备新的键盘，但不会有太大的变化。

机身颜色方面，i3版将会有银色、灰色等多个颜色版本，而顶配版可能只有黑色。

Surface Laptop新增15寸版本



Surface Laptop 3笔记本将会是这这次发布会变化最大的产品，微软将会发布首款15英寸Surface Laptop系列产品，并且Surface Laptop 3仍将保持3：2的屏幕宽高比例，支持Surface Pen手写笔。

▲Surface Laptop新增15寸版本

有意思的是，15英寸版Surface Laptop 3还很可能会有AMD处理器版本，预计搭载的AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器，这两款处理器集成了AMD Radeon RX Vega GPU，显卡性能更强。不过13寸的Surface Laptop 3采用何种处理器，目前还能确定。估计还会是英特尔第10代Ice Lake架构处理器。

也有消息称，微软和AMD的合作是因为和英特尔的关系不够”牢固“。不过事实却是这两年AMD发展迅猛，已经有多PC厂商都有搭载AMD处理器版本的产品推出，这也算是给英特尔一点压力吧。

推出AMD处理器的版本，也可以让微软进一步降低Surface Laptop 3的售价，而且在显卡性能方面有更大的提升。

从时间点来看，微软推出15英寸版Surface Laptop也算合情合理，毕竟传说10月底隔壁苹果就要上线16寸MacBook Pro，抢先对手一步总是好的。

Surface Book或缺席

关于Surface Laptop 3、Surface Pro 7的消息已经传的满天飞，唯独没有关于二合一笔记本Surface Book系列的消息。

根据外媒爆料，Surface Book 3似乎尚未准备就绪，此次发布会很可能不会有关于Surface Book系列的新品登录。

▲Surface Book或缺席

现在几乎可以确认，Surface Laptop 3将会有15英寸版本，之前微软15寸的产品只有Surface Book。Surface Laptop 3在升级15英寸后，可能会从教育市场转而走为面向商务人士的高端路线，这就意味着Surface Laptop将会和Surface Book系列的定位会有直接的冲突。

所以新的Surface Book缺席本次发布会，甚至就此告别历史舞台也就不足为奇了。

支持无线充电的Surface Pen

除了Surface Pro 7和Surface Laptop 3外，微软有望在10月2日推出新一代Surface Pen手写笔。从外媒最新曝光的信息来看，全新的Surface Pen有望加入无线充电功能，同时还会提升压力灵敏度。

▲支持无线充电的Surface Pen

在近期公示的FCC文件中出现了“充电线圈”字样，这表明新款Surface Pen可能内置电源，并非和现在的Surface Pen一样的使用AAAA电池。

目前已经有不少设备厂商已经为旗下的手写笔装备了无线充电功能，而承担该功能的主要元件就是充电线圈。苹果的Apple Pencil 2也可以通过磁性连接到iPad Pro的侧面进行充电，内部同样搭载了类似的充电线圈。

目前Surface Pen已经可以磁吸在SurFace笔记本上，但却无法实现充电，所以新款Surface Pen如果填补了这个空缺还是非常不错的。

还有消息说，新款Surface Pen会有一个U型的笔夹，而且在笔夹上有不同的电导率，因此能够充当滚轮使用。而且支持手势操作，允许用户使用手指来切换或者缩放页面。

期待已久的双屏设备

如果这场发布会真的有惊喜，那么我们最期待的应该是传闻已久的双屏产品“Centaurus”（半人马座）。最近有很多新的专利都与微软的新类型Surface有关，这款设备应该是双屏，当然也有可能是折叠屏。

▲期待已久的双屏设备

从目前曝光的信息来看，微软双屏Surface将拥有两块9英寸的显示屏，屏幕宽高比为4：3。预计将使用英特尔最新的10nm处理器，支持LTE或5G连接。当然，对于这款产品究竟以何种形态放出？目前还是个悬念。

一个小周边微软无线耳机

▲Surface Buds真无线蓝牙耳机

微软的一体机Surface Studio 3以及Surface Go也将还有更新，但预计将是常规的升级。去年微软推出了首款Surface品牌无线降噪耳机Surface Headphones，支持13级降噪调节，反响还不错，今年很有可能发布一款代号为Morrison的Surface Buds真无线蓝牙耳机挑战苹果AirPods。

除了我们预测的信息，微软是否还会有一些其他的大招呢？值得期待，而从这次微软Surface预热来看，也并非不可能。一切的悬念还要等到发布会来揭晓。