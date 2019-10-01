金士顿推出HyperX Pulsefire Dart无线电竞鼠标：可无线充电

IT之家10月1日消息 金士顿公司的游戏部门HyperX今天推出了一款游戏电竞鼠标HyperX Pulsefire Dart，这款鼠标也是其首款支持Qi无线充电的鼠标，同时，他们也推出了经Qi认证的HyperX ChargePlay Base无线充电底座。

根据介绍，HyperX Pulsefire Dart无线游戏鼠标一次充电即可提供50小时的续航。Pulsefire Dart采用Pixart 3389传感器，DPI最高可达到16,000 ，精确度方面无需担心。鼠标还提供了三个预设DPI设置：800、1600和3200 。鼠标的左右按钮使用Omron微动，点击手感出色，最高可进行5000万次点击。

Pulsefire Dart采用符合人体工程学的设计，表面采用人造革的材质，手感出色，拥有六个可编程按钮。这款鼠标还支持RGB灯照明效果，使用HyperX NGENUNITY软件，用户可以检测电池寿命，调整RGB照明效果等。

关于ChargePlay Base无线充电底座，它可以与多设备兼容，可以同时为两个支持Qi功能的设备充电，每个充电板额定功率为10瓦。ChargePlay Base还提供独立的电池指示器显示，并包括USB-C电缆和AC适配器。

HyperX Pulsefire Dart鼠标和ChargePlay Base无线充电底座都已经开售，售价分别为99.99美元（约合715元人民币）和59.99美元（约合429元人民币）。