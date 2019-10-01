再见！央视栏目《走近科学》剧终：童年“阴影”

IT之家10月1日消息 据媒体报道，央视科教频道知名科普栏目《走近科学》9月30日播出最后一期节目，今后频道或将会择机重播该栏目。

此外，国家动物博物馆策划总监，中国科普作家协会会员张劲硕@国家动物博物馆员工 30日下午也在微博透露：中央电视台科教频道最著名的节目，《走近科学》，将于今日下午播出最后一期，从此不再有《走近科学》了。

《走近科学》最后一期收官节目是“治理水花生”，至此，陪伴了我们20年的《走近科学》，终于要和我们说再见了。

《走近科学》1998年6月1日开播，是中央电视台首个大型科普栏目。央视科教频道开播，《走近科学》作为主打栏目进入十套在晚间黄金时段播出。近十年来《走近科学》生产了大量优质的电视科技节目，在各类节目评奖中屡次获奖。



得知《走近科学》停播的消息，笔者百感交集，记得上小学的时候，每天晚上一定会在8点之前写完作业，晚上8点准时坐在电视前看《走进科学》，紧张刺激又猎奇，看完之后甚至连上厕所都要大人陪着去。

特别是当年的《谁背我飞行》、《发怒的“鬼火”》、《飞棍》等等，这一系列诡异的神秘事件，无论是配乐还是场景，营造的紧张氛围丝毫不亚于一部鬼片，让笔者印象深刻。但是每天又是如此循环，乐此不疲。

《走近科学》是笔者的童年阴影，也是科普启蒙，也是开启了笔者对世界万物充满好奇的金钥匙，关于《走近科学》，你们又有怎样的故事呢？