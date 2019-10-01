内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Linux 5.4内核将引入安全锁定功能

2019-10-1 9:28:44来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月1日消息 在很长时间的讨论、审查和代码重写后，Linus Torvalds最终决定在Linux内核5.4中加入内核“锁定”安全功能。该功能将是可选的，会在即将发布的Linux 5.4中作为Linux安全模块提供给开发者。该功能将带来用户空间与Linux内核交互方式的重大变化。

Linux中的内核锁定功能是什么？该功能由谷歌工程师Matthew Garrett在2010年提出，主要想法是“允许内核在启动进程的早期被锁定。”这么做，主要是为了防止root帐户篡改内核代码，从而在用户态进程和代码之间划清界限。

默认情况下，内核锁定的安全功能在出厂时将被禁用。但启用该功能后，即使root帐户也无法访问某些内核功能，从而保护操作系统免受恶意root帐户的影响。

“锁定”功能中做出的一些限制措施包括防止系统进入休眠状态，阻止对/ dev / mem的写操作（甚至root帐户也不能），阻止CPU MSR访问等。

值得一提的是，Matthew Garrett最初提出该功能时，Linus Torvalds就是对此功能的批评者之一。后来Matthew Garrett组织了许多讨论，复习并添加了大量代码重写，以确保该功能不会影响内核，并按预期的方式实现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Linux操作系统

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有