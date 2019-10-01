外媒：明年5G iPhone将为苹果带来更强劲的手机收入增长

IT之家10月1日消息 据phonearena报道，是的，2019年的iPhone机型发布了还不到一个月的时间，已经开始讨论明年的生产线了。预计苹果将重新设计2020年的iPhone，部分或全部型号将支持5G。

摩根大通分析师Samik Chatterjee表示，今年的iPhone将比华尔街预测的“无聊的期望”表现的更好，Samik Chatterjee认为明年5G iPhone将为苹果带来更强劲的手机收入增长，即使在智能手机市场成熟的背景下，5G iPhone的销售“也将使投资者对收入增长的可持续性产生高度的信心。”

多家Android制造商已经在美国发布了5G手机，例如三星，OnePlus，LG以及Motorola 。当然，Motorola （如Moto Z4和Moto Z3）需要使用公司的5G Moto Mods才能连接到Verizon的网络。

但苹果在这一方面反应向来“迟钝”，比如当iPhone支持3G时，三星Galaxy S II已经提供了4G连接。

除5G支持外，有传言称2020年的iPhone具有一些新的屏幕尺寸。假设苹果将明年的型号称为iPhone 12，而不是iPhone 11s，则iPhone 12 Pro Max可能配备6.7英寸AMOLED屏幕。iPhone 12 Pro配备较小的5.4英寸AMOLED显示屏，iPhone 12配备6.1英寸AMOLED屏幕。也就是说，明年所有三款手机都应配备AMOLED显示屏。