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树莓派操作系统Raspbian新版镜像发布：改善对树莓派4的支持

2019-10-1 11:09:41来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月1日消息 今天树莓派基金会发布了树莓派官方操作系统Raspbian新版，新版系统中包含rpi-eeprom工具，可以自动将新树莓派4计算机上的EEPROM SPI更新为最新的稳定版本。

新版Raspbian还加入了对FKMS驱动程序的扫描支持，并调整了对Bluez ALSA接口的支持以改善与音频设备的蓝牙连接。同时，音频设置工具也已经过修改，可以更紧密地与Volume插件集成，现在用户可以在两个HDMI设备之间切换音频输入和音频输出。另外，通过在ALSA配置文件（.asoundrc）中实现插件值，新版Raspbian还加入了对更多音频设备的支持。

新版Raspbian中，“外观设置”面板加入了新选项，可以在两台显示器上使用同一桌面或在两台显示器上显示不同的桌面图标，此版本中还改进了对多显示器配置的支持。还有就是“屏幕设置”工具中，现在显示分辨率和刷新率都有单独菜单。

此外，新版Raspbian还引入了新的键盘快捷键，打开关闭菜单可以使用“Ctrl-Alt-End”，在监视器之间移动任务栏为“Ctrl-Alt-M”。

最后Raspbian 2019-09-26还修复了一些错误，以提高整体操作系统的可靠性。

下载Raspbian 2019-09-26：点此前往

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关键词：树莓派操作系统

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