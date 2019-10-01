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谷歌间接确认Pixel 4系列手机不会在10月18日前发布

2019-10-1 12:01:04来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月1日消息 据外媒phonearena报道，Pixel 4系列将于10月15日正式亮相，但绝对不会在该日期推出。谷歌已通过官方Android Twitter帐户确认，首款搭载Android 10的设备将是最近宣布的OnePlus 7T。因此很明显，谷歌不打算在该日期之前发布其新智能手机。

当然，Google可能会在10月15日开始开放Pixel 4和Pixel 4 XL的预订。

Google的首款Pixel手机（简称为Pixel和Pixel XL）于2016年10月4日发布，并于10月20日发布。Pixel 2和Pixel 2 XL于2017年10月4日发布，并于10月19日发布。在2017年，Pixel 3和3 XL于10月9日发布，并于10月18日发布。如无意外，Pixel 4系列将遵循其前辈确立的发布模式。

到目前为止，Google已经分享了有关Pixel 4和4 XL的大量细节，包括它们的部分外观，两款新的Pixel手机都没有刘海，预计Pixel 4的屏幕将为5.7英寸，1080 x 2280像素，而Pixel 4 XL的屏幕应为6.2英寸，1440 x 3040像素。

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关键词：Pixel 4Pixel 4 XL

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