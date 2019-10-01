雷军现身国庆大阅兵“春潮滚滚”方队

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IT之家10月1日消息 在本次国庆大阅兵上，不仅有步伐一致的飒爽标兵和世界领先的高精尖武器，在后面的“春潮滚滚”方队中，细心的网友一眼找到了小米创始人雷军的身影。
根据网友的截图，雷军出现在了“春潮滚滚”方队的花车上，手持花束向群众招手示意。
出于保密原因，雷军在此前没有提到要参加国庆阅兵的直播活动。今天早上6点多，雷军只在微博上发了一个“早”字。现在，众多的小米粉丝在微博上为雷军点赞，并在评论区贴出了雷军的在阅兵仪式上的截图。
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