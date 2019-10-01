《使命召唤》手游版来了！App Store和Google Play均可下载

IT之家10月1日消息 据外媒phonearena报道，Activision刚刚发布了其移动版本的《使命召唤》，这是一款多人游戏，最多可让100名玩家在同一张地图上对峙。

您可以在“多人游戏”菜单中选择四种游戏模式-“前线”，“团队死亡竞赛”，“枪战”和“搜索与破坏”，您也可以选择喜欢的地图，例如Nuketown或Crash。要进入大逃杀模式，您必须玩30分钟左右的多人游戏。

此外，你还能够使用鼠标和键盘在PC上玩《使命召唤：移动版》，但您必须使用Android模拟器，例如GameLoop。

感兴趣的小伙伴，可以立即通过App Store和Google Play商店下载《使命召唤：移动版》。

国内方面，去年年底，腾讯正式宣布了《使命召唤手游》（CODM）的消息，紧接着开启了小范围内的测试。官方强调，CODM绝对是一款高度还原了《使命召唤》系列的产品，不仅仅是从品质上，更是从玩法、地图、人物等经典元素上。

今年5月，《使命召唤手游》中国站预约正式开启。官方还公布了游戏模式，其中PVP模式将含有战术团队竞技（Team Deathmatch）、冲锋团队竞技（Frontline）、个人竞技（Free-for-all）、据点争夺（Domination）、经典爆破（Serach&Destroy）等多人经典对战模式，并且后续将继续加入更多模式。

在游戏角色方面，《现代战争》系列的“幽灵”、“肥皂”、“约翰·普莱斯”，以及《黑色行动》系列的“梅森”等广为COD主机玩家所熟识的经典角色，以及历代众多经典枪械武器也将在CODM中与大家再次重聚。



地图方面，包括核弹小镇、激战游艇、坠机之地、交叉火力、战火小镇等等，以及熟悉的玩法，连杀技能、呼吸回血、开镜射击、滑铲等等，都会在CODM中呈现。

目前腾讯《使命召唤手游》还在预约中。