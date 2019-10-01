国外小伙DIY垂直双屏笔记本：这阵仗太硬核

说到双屏笔记本，市面上确实有以此为卖点的，不过这里的双屏主要还是在笔记本的B面和C面上做文章，也就是在C面上加一块屏幕，这是主流的做法。不过最近，有一位国外小哥自己动手丰衣足食，亲自打造了一款垂直双屏的笔记本。

这位小伙是来自英国的Matthew Perks，他认为目前市场上没有真正提高效率的双屏笔记本产品，于是自己动手搞了一台。不同寻常的是，他选择将第二个显示器放置在主显示器上方，他说这应该有助于减轻颈部压力，而不必经常低头看笔记本电脑的屏幕。

Perks使用了一台旧电视上的1080P IPS背光元件，并做了一些转化工作，他本可以将旧笔记本电脑上的显示器重新用于他的项目，但他希望在技术上能够有更多的选择范围，所以从eBay上购买了电视机的显示屏模组。

实际操作时，他将显示器固定在两个尺寸匹配的铝面板之上。采用了一些3D打印的铰链和3D打印的夹式边框，并为辅助的显示器安装了接口电路板和电池组，从而为辅助显示屏供电。

最后的工作是安装折叠式支架，来支撑两个显示器的重量。从最终的成果来看，似乎也获得了不错的效果，正如他设想的那样，用这样的垂直双屏笔记本工作方便了不少，不过，看起来总还是有些奇葩的~