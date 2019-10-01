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微软13英寸/15英寸版Surface Laptop 3渲染图对比：C面不一样

2019-10-1 15:14:42来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月1日消息 微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。现在Surface Laptop 3的最新渲染图被曝光。

需要注意的是，这次Surface Laptop 3笔记本会有13英寸和15英寸版，如果只看其他几个角度，13英寸和15英寸是相同的。但是由于尺寸问题，C面的键盘和触摸板部分将有所不同。13英寸版的键盘区域更加紧凑。

▲Surface Laptop 3 15英寸

▲Surface Laptop 3 13英寸

据外媒表示，微软Surface Laptop 3的外观稍微变化。Surface Laptop 1代、2代均仅支持Alcantara材质键盘，而Surface Laptop 3将至少提供一种不带Alcantara织物覆盖物的机型。根据该报告，Surface Laptop 3可能将配备两个USB-C端口。在渲染图中该接口一面还未曝光。

此外，该报告称Surface Laptop 3将推出三种新颜色：砂岩黄色，冰川蓝色和罂粟红色。此前颜色包括黑色、铂金、蓝色和红色变体等。

据此前报道，微软Surface Laptop 3可能会选择AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器，它们都集成了AMD Radeon RX Vega GPU显卡，通过更高的频率提供更高的能效。

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关键词：Surface Laptop 3微软

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