国庆联欢活动执行总导演甲丁：重要的烟花弹上都有芯片

IT之家10月1日消息 今天（10月1日）晚上在天安门广场举行了国庆联欢活动，国庆联欢活动执行总导演甲丁揭秘了联欢策划的幕后故事。

据新京报报道，甲丁介绍，国庆70周年联欢，可以说所有环节都有强烈的科技含量。烟花表演中，漫天的烟花要随着音乐“舞蹈”，在节奏上会有延时效果，炸响跟音乐节奏也要对应起来。所以每一个重要的烟花弹上都有芯片，芯片带有时间设定，掌握着每一颗烟火弹的爆炸时间，都要测算好。

科技除了体现在硬件方面，还有软件方面。以主题表演的排练为例，甲丁说，一支队伍要完成整整90分钟的演出，一个如此复杂的图形要在40天内完成排练，以前根本甭想。正因为现在有了科技手段，把每一个人变成一个数据，通过数据转换完成整个表演。表演者不再是一般的个体，而是组图中一个数据的游移，才能在这么短时间内完成排练。

另外，2009年国庆60周年联欢活动上，当时每一棵“发光树”都连着一根电源线和一根视频线，上万根线铺在地面上，线路复杂，风险也非常大。今天3290名群众手持光影屏进行组图时，无线技术已经全面使用，只需利用无线手段进行信号分配，就能让3290个单体屏幕不断组合成各种画面。另外，十年前每一棵“发光树”都是一个像素点，组合起来的视觉效果仍然是线条状或色块状，不够灵动。而如今的视频技术，已经能让画面达到流动的状态。