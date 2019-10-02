5年前被砍掉的微软Surface Mini上手体验：小巧十足边框粗大，Windows RT喜忧参半

IT之家10月2日消息 10月2日，微软就要发布新款Surface Pro 7、Surface 7、Surface Laptop 3新品，另外还有搭载Windows 10X（基于Windows Core OS）的Surface双屏设备。微软Surface也经历了大落大起的风浪，现在在5年前被临阵砍掉的Surface Mini真机被曝光。

外媒Windows Central报道，早在2014年，微软就计划与Surface Pro 3一同推出Surface Mini，但最终决定即将发售前几周取消了该设备。这是当时很多人期待的设备，因此其取消对粉丝来说是沉重的打击。从那时起，Surface Mini只是泄漏了一些图像和渲染图，但是直到现在，对设备硬件的深入研究还没有完成。现在外媒拿到了一款Surface Mini的原型机，已经十分接近零售版本。

Surface Mini规格

操作系统Windows RT 8.1

显示屏7.5英寸，长宽比4：3、1440x1080（240 ppi）分辨率

处理器高通骁龙800

内存1GB RAM

存储32GB

扩展存储MicroSD

后置摄像头5MP

前置摄像头2.1MP

连接性Wi-Fi 802.11a/b/g/n，蓝牙4.0

端口Micro USB，3.5毫米耳机插孔

音频前置立体声扬声器

尺寸8英寸x 5.5英寸x 0.35英寸

颜色黑色，红色，蓝色

Surface Mini硬件和设计

由于其金属、玻璃和聚氨酯材料的结合，Surface Mini是一款外观精美的设备。Surface Mini的独特之处在于，其外壳覆盖有聚氨酯，与非Alcantara的Type Cover上的材料相同。这使得Surface Mini拥有独特的手感，更像是一本书，而不是平板电脑。它也没有像玻璃或金属那样容易显示划痕或损坏。

像其他任何Surface一样，内置在聚氨酯背面的还有一个支架。这个支架很小，并且仅限于类似2015年发布的Surface 3中的三档次调节。即使设备本身考虑了纵向方向，它也是一个很好的补充。在那里放置支架可以轻松浏览内容，可以立起来播放电影或刷推特。

支架中内置了一个笔环，这是微软在2014年不使用时将笔保持在设备上的解决方案。这种笔环的想法还以附件的形式进入了Surface Pro 3。附加到你的Type Cover。笔环还能用于打开支架，因为支架在关闭时与机身的其余部分齐平，因此，你一开始用手指并不容易打开支架。

设备机身的侧面是金属框，并具有传统的音量键、电源按钮、耳机插孔、MicroUSB端口和Micro SD卡插槽。这些按钮的单击效果令人满意，尽管在2019年MicroUSB已经近乎消失，但这是2014年使用高通处理器设备上的标准配置，因此，我们不能对此抱怨太多。

如果你认为Surface Go的边框非常糟糕，请看看这款设备。2014年的Surface Mini的所有四个侧面都有巨大的边框，尤其是沿设备顶部和底部的边框。诚然，左右边框要小一些，但对于7.5英寸的设备来说，它们仍然很大。在过去5年间，设备的屏占比有了明显的变化。

Surface Mini的另一个独特之处在于，它是唯一以纵向作为默认方向构建的Surface。做出这样判断，是因为在显示屏下方放置了一个主屏幕按钮，该按钮的方向是让用户知道要纵向使用该设备。当然，如果用户愿意，该设备也可以横向使用，但是默认情况下的竖立方向，这非常有趣并且完全有意义。

微软在构建Surface Mini时遵从了笔记和墨迹书写。由于它的设计感觉就像一本书，因此将设备默认设置为纵向可以更好做笔记。纵向很好地适合你的手掌握持，另一只手腾出空间在显示屏上做笔记。显示屏也是4：3，因此在纵向使用时总体上更好。你唯一想在横向使用它的方式就是看电影或玩游戏，就像智能手机一样。显示屏质量很高，文本/图像看起来很棒。

该设备还具有前置立体声扬声器，不过，扬声器本身效果并不出众。如果你打算观看或收听Surface Mini上的任何内容，建议你使用一副耳机。

Surface Mini上的Windows RT

我们都知道Windows RT的故事。这是微软首次尝试将Windows作为PC的单独版本，但不幸失败了。Windows应用商店从未辉煌过，这是一个坏消息，因为与当今Windows 10 ARM不同，Windows RT无法从Web运行Win32程序，即使它们是为ARM编译的。因此，如果没有真正的应用程序，Windows RT的唯一真正卖点就是免费提供的Office 2013和IE浏览器。

Windows RT在Surface Mini上运行情况如何？答案是喜忧参半。一方面，骁龙800很好地承载了Windows RT，特别是因为该平台上唯一真正的应用程序是Modern应用程序。多任务处理带来的问题是，与1GB RAM搭配时，会导致令人沮丧的体验。一次可以同时使用两个应用程序，但是如果再增加一个，你将开始看到速度下降，尤其是在运行任何Office应用程序时。

在多任务UI上滑动时，应用程序经常会出现内存不足的情况，并需要重新加载，这可能会导致在整个UI切换时产生小的滞后。值得注意的是，微软还曾计划发布Surface Mini新型号，可以使存储和RAM都增加一倍，这可能有所帮助，不过对于Windows平板，内存最好4GB起步。

Surface Mini的总体用户体验非常好。当然，桌面体验有点糟糕，用手指很难操作，但是Surface Pen可以帮助你。Windows RT Metro界面是一个梦想。即使在今天，它还是很流畅，而且我认为还很漂亮。微软在Metro UI方面处于领先地位，我认为这是有史以来最好的平板电脑界面。

在较小的7.5英寸显示屏上，它的缩放比例也是如此。我们经常看到Windows 8/RT在10英寸以上的设备上运行，但Metro UI可以很好地缩放到较小的屏幕。Windows 10平板电脑用户界面与Windows 8/RT平板电脑用户界面相比要糟糕得多。

那么，为什么取消了Surface Mini？

因此，最终的问题是这款设备有什么不好的地方，以至于微软选择在它应该发售前几周就取消了它？答案很简单，与硬件本身的质量无关。造成Surface Mini死亡的是Windows RT系统和Windows 10即将到来。如果微软要在2014年5月推出Surface Mini，那么它将在接下来的12个月内因微软推向Windows 10而死亡，显然Surface Mini将无法升级到Windows 10。

微软已经明白Windows RT不会随Windows 10一同推出，而且该公司当时也没有准备好将Windows 10推向ARM设备，因此Surface Mini陷入了困境。微软唯一的选择是在设备出厂前取消该设备。

我认为，微软杀死Surface Mini的另一个原因是迷你平板电脑没有存留下来。在iPad mini之外，有哪些8英寸平板电脑今天还流行着呢？没有，因为大多数OEM已经不再制造它们。这可能部分归因于微软糟糕的平板电脑模式体验，不再有人对小型平板电脑感兴趣。

结论

这就是Surface Mini。我认为这是一个漂亮的小型Surface，如果使用更好的规格和Windows 10更新，那将是很棒的，前提是也改善了平板电脑模式的使用体验。不幸的是，微软对此从未做过任何事情，因此，Surface Mini已死。确切地说，它从一开始就从来没有活下来过。