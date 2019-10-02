AMD 杀回笔记本市场，RX5500M/5300M移动端显卡来了

IT之家10月2日消息 AMD 今年初发布了新款的移动端CPU，包括15W和35W两个系列，但仍然无法撼动英特尔的移动端主导地位，笔记本显卡方面更是英伟达的天下。根据WCCFTECH的独家消息，不久后，AMD 即将带着全新的RX5500M/5300M移动端显卡杀回笔记本市场。

据报道，AMD正在为移动领域准备两个新的GPU: Radeon RX 5500M和Radeon RX5300M，都将采用台积电的7nm制程，将与英伟达的中端移动GPU产品构成竞争。

AMD Radeon RX5500M和RX5300M两款Navi显卡由于采用了7nm工艺，将会具有高时钟速度，另外还将搭载GDDR6显存。相比之下，英伟达仍然采用12nm工艺，另外其GTX 1650 使用的是GDDR5的显存。

规格方面，WCCFTECH称Radeon RX 5500M将拥有1408个流处理器，搭载14Gbps的GDDR6显存，GPU频率可以达到1645MHz。WCCFTECH还放出了一个3DMark 11跑分排名，仅供参考：

如果AMD 的新款移动显卡真的可以达到上图中的水平的话，中端游戏本市场将会发生巨大的变动，“3A”平台产品将会在价格上给我们带来惊喜。