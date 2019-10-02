因发布时政有害信息，微博处置@陆大千 等8个头部账号

IT之家10月2日消息 据微博官方消息，为落实企业主体责任，严格贯彻执行《微博社区公约》《微博投诉操作细则》等社区管理规则中关于时政有害信息的规定，对微博内存在的时政有害信息和账号进行清查处置。
近一周（2019年9月20日至2019年9月26日）根据相关法律法规要求，微博对发布时政有害信息的一批账号采取了禁言、关闭账号等处置措施。其中包括：
@简直 （粉丝数：358178）
@陆大千 （粉丝数：192491）
@今天秽翼动画化了吗（粉丝数：234056）
@肉食系小猴子 （粉丝数：30001）等8个头部账号。
微博官方提示，用户发言和讨论应符合相关法律法规和社区规则的要求。包括自媒体账号在内的用户，应遵守《互联网信息服务管理规定》，不得制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。
附时政有害信息的界定：
1.反对宪法确定的基本原则；
2.危害国家统一、主权和领土完整；
3.泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益；
4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯；
5.破坏国家宗教政策，宣扬邪教、迷信；
6.散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；
7.歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，侮辱、诽谤英雄烈士；
8.宣扬赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；
9.煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
10.突破社会道德底线、制度底线的负面信息；
11.含有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容。