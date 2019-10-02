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因发布时政有害信息，微博处置@陆大千 等8个头部账号

2019-10-2 13:40:17来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月2日消息 据微博官方消息，为落实企业主体责任，严格贯彻执行《微博社区公约》《微博投诉操作细则》等社区管理规则中关于时政有害信息的规定，对微博内存在的时政有害信息和账号进行清查处置。

近一周（2019年9月20日至2019年9月26日）根据相关法律法规要求，微博对发布时政有害信息的一批账号采取了禁言、关闭账号等处置措施。其中包括：

  • @简直   （粉丝数：358178）

  • @陆大千  （粉丝数：192491）

  • @今天秽翼动画化了吗（粉丝数：234056）

  • @肉食系小猴子    （粉丝数：30001）等8个头部账号。

微博官方提示，用户发言和讨论应符合相关法律法规和社区规则的要求。包括自媒体账号在内的用户，应遵守《互联网信息服务管理规定》，不得制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

附时政有害信息的界定：

  • 1.反对宪法确定的基本原则；

  • 2.危害国家统一、主权和领土完整；

  • 3.泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益；

  • 4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯；

  • 5.破坏国家宗教政策，宣扬邪教、迷信；

  • 6.散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；

  • 7.歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，侮辱、诽谤英雄烈士；

  • 8.宣扬赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；

  • 9.煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；

  • 10.突破社会道德底线、制度底线的负面信息；

  • 11.含有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容。

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关键词：微博时政

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