因发布时政有害信息，微博处置@陆大千 等8个头部账号

IT之家10月2日消息 据微博官方消息，为落实企业主体责任，严格贯彻执行《微博社区公约》《微博投诉操作细则》等社区管理规则中关于时政有害信息的规定，对微博内存在的时政有害信息和账号进行清查处置。

近一周（2019年9月20日至2019年9月26日）根据相关法律法规要求，微博对发布时政有害信息的一批账号采取了禁言、关闭账号等处置措施。其中包括：

@简直 （粉丝数：358178）

@陆大千 （粉丝数：192491）

@今天秽翼动画化了吗（粉丝数：234056）

@肉食系小猴子 （粉丝数：30001）等8个头部账号。

微博官方提示，用户发言和讨论应符合相关法律法规和社区规则的要求。包括自媒体账号在内的用户，应遵守《互联网信息服务管理规定》，不得制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

附时政有害信息的界定：