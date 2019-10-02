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游戏电脑到底需不需要16GB 内存？

2019-10-2 16:54:48来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月2日消息 去年以来，内存价格大幅下降，几乎降到了去年同期一半的价格，很多小伙伴可能都考虑或已经加装了内存。但是更多的内存对于游戏PC的提升究竟有多大，多少内存是最合适的呢？外媒techradar进行了一番测试，一起来看一下吧。

▲图自Future

techradar表示，为了测试我们是否需要16GB内存，他们组装了一个测试平台，搭载了AMD Ryzen 9 3900X、RTX 2080 Ti，游戏测试分辨率也都是4K (3840 x 2160)。

在游戏《中土世界：战争之影》和《地铁：离去》中，16GB 内存相比8GB确实有一些提升，但是提升的幅度几乎可以忽略不计。

techradar表示在玩《战地V》和《地铁：离去》时，系统内存只占用了约7GB，此时还开着几个Chrome网页。

然而，如果你玩的是《无主之地3》时，情况就不同了，techradar称即使后台运行的任务很少，也会消耗12GB的系统内存。

最后，外媒techradar给出的建议是，对于大多数人来说，如果你只是玩玩《守望先锋》这样的游戏来放松身心，8GB内存就足够了，即使是AAA游戏，优化地好的话8GB也能完美运行。但是如果你是一个狂热游戏爱好者，达不到120帧就浑身难受的话，还是建议趁着内存便宜加到16GB。

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关键词：游戏台式机内存

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