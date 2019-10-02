小米官方人员：没说过“今年没有MIX 4”

IT之家10月2日消息 9月24日，小米在小米新总部正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，这款手机采用了180.6%屏占比的环绕屏，同时支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头。另外还发布了小米9 Pro 5G、MIUI 11系统、小米全面屏电视Pro等新品。

不过发布会过后，大家还在关心是否还有小米MIX 4手机。部分媒体表示，小米人员已经说明今年没有MIX 4了，这到底是怎么回事呢？其实是没有根据上下文的误读。

小米公司中国区品牌推广经理@Edward主教 今天微博说明，此前微博是解密9月24日是否有MIX 4等其他新机，而不是说今年或其他什么时间。@Edward主教 澄清，这条微博并没有辟谣没有MIX 4，也没有证实有MIX 4。

▲10月2日微博说明

▲9月29日微博说明

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，相机感光尺寸为1/1.33英寸，光圈为F/1.69，像素面积1.6μm，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，同时支持OIS四轴光学防抖。另外，小米MIX Alpha 5G概念手机超高清主摄像头还支持ISOCELL Plus、智能ISO等技术。

小米MIX Alpha 5G概念手机够惊艳吧？可是小规模量产，加上19999元的售价可不是普通用户所能承担的。据数码博主i冰宇宙的爆料，实际上，小米MIX 4还是有的，即将到来，并且将搭载三星的1亿像素镜头。

也就说小米MIX Alpha 5G环绕屏概念手机真的是一个大招，可我们之前听到的消息大多还是小米MIX 4。

根据此前爆料，小米MIX 4配备了高达108MP像素摄像头，即高达10800万像素。不仅如此，小米MIX 4还增加支持骁龙855 Plus SoC以及12GB内存和高达1TB的存储空间。小米MIX 4预计搭载4500 mAh电池，支持40W快速充电。该设备还有望实现正面无边框90Hz显示屏，支持弹出式摄像头。