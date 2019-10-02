AMD vs 英特尔，谁的CPU做饭最好吃？

IT之家10月2日消息 很多人可能觉得硬件圈很无聊乏味，然而事实并非如此。现在外媒Tom's Hardware的编辑们就用AMD和英特尔的高端HEDT处理器进行了一场别开生面的烹饪比赛，一起来看一下吧。

据介绍，他们使用的芯片是Intel Core i9-9980XE和AMD Threadripper 2990WX，前者安装在MSI X299 XPower Gaming AC主板上，后者安装在MSI MEG X 399主板上，都使用相同的Nvidia GeForce GTX 1050，仅用于视频输出。

他们在CPU上放了一个小型平底锅，为了更好地向锅内传递热量，锅底还涂了硅脂。

首先是i9-9980XE，外媒将BIOS中的温度限制从100摄氏度提高到105摄氏度。然后，他们涂上一堆面糊准备烹饪薄煎饼，还涂了一层橄榄油避免粘锅。此时，英特尔处理器在空载状态下的温度达到了74摄氏度，然后外媒运行AIDA64压力测试，温度达到104摄氏度。

最终，他们用了不到16分钟的时间才把面糊弄成固体，虽然有点破损，也不很漂亮，不过味道还不错。

再来看AMD 的Threadripper 2990WX，外媒称他们对这款处理器寄予厚望，因为它的CPU比Intel Core i9-9980XE更大，更容易传递热量。

空载时，Threadripper 2990WX在40到50摄氏度之间，然后运行AIDA64压力测试来让它升温。煎饼开始冒泡，而且比9980XE更均匀。但是还没等煎饼熟，系统就自动关机了，之后尽管用猫头鹰的NF-S12A 给VRM散热，系统也未能重启。最后外媒给煎饼翻了个，试图用余温加热，最终在18分钟左右放弃了。

最终的结果是Threadripper 2990WX没有把煎饼煮熟，部分还是液态的。

结论：

如果你想用你的HEDT芯片做煎饼，那就选英特尔吧。

IT之家警告：为了您的财产和人身安全，请勿模仿以上操作。