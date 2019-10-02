Surface Pro X正式发布：5.3毫米厚，搭载SQ1处理器

IT之家10月2日消息 在发布完Surface Laptop 3和Surface Pro 7后，微软正式推出了全新的Surface Pro X，这是微软的一款创新产品，并搭载了微软和高通合作开发的 SQ1处理器，一起来看一下吧。

据介绍，这是一款最薄的Surface 产品，最薄处5.3毫米厚，搭载USB-C接口，支持快速充电，支持LTE联网，同时来搭载了Microsoft SQ1处理器。

Surface Pro X搭载了13英寸 PixelSense屏幕，2880 x 1920 分辨率，267 PPI. 1400:1对比度。Surface Pen可以集成到键盘，Surface Pro X的边框也相对收窄，搭载了两个USB-C接口，扩展性更强。

芯片方面，Surface Pro X搭载了SQ1处理器，与高通联合开发，集成的AI加速器。ARM芯片通常是2W功率，微软已将ARM功率提高到7瓦，除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflopss算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”

Surface Pro X也搭载了全新的Slim Pen和键盘。

最后，微软宣布Surface Pro X将在11月5日开售，999美元起。

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