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微软Surface Duo正式发布：搭载安卓系统，5.6英寸双屏，骁龙855

2019-10-3 0:09:48来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

梦想总是要有的，万一真成了呢！

IT之家10月2日消息 今天晚上，微软举行了Surface新品发布会，拿出了两款Surface双屏设备，分别是Surface Neo和Surface Duo。屏幕一大一小，如果说Surface Neo是平板电脑，那么Surface Duo更像是智能手机设备。

 Surface Duo运行Android系统和应用程序，并支持完整的谷歌Play商店应用程序。Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并且可以展开为8.3英寸显示屏。 

显示屏可以一直向后折叠，前后都有触摸屏。它使用360度铰链可以折叠成多个角度或“合适的姿势”。

在硬件方面，右边缘有一个锁定按钮和一个音量调节，右屏幕底部有一个USB-C端口。那边也有扬声器格栅和前置摄像头。还支持手写笔输入。

每个显示器还可以同时运行两个不同的应用程序，或者可以将Duo变成横向模式，从而允许将第二个显示器用作键盘或游戏控制器。这里提供的Android版本有点类似于较大的Surface Neo运行的Windows 10X操作系统。Surface Duo显然支持打电话、收发短信。

根据外媒Wired的说法，Surface Duo配置了骁龙855处理器，但设计元素尚未最终确定-例如它是否将全部配备后置摄像头。

Surface Duo将微软最好的生产力，Android应用程序和Surface硬件设计整合到一起，这可能是最佳的随身携带设备。

微软提前一年宣布了该设备，以便开发人员可以针对Surface Neo和Surface Duo等双屏设备优化其应用程序。

Surface Neo和Surface Duo都将在2020年圣诞假期期间上市，售价未公布。

• 点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface Duo微软安卓

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