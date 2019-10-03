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微软Surface Pro X 上手：SSD可升级，一颗螺丝搞定

2019-10-3 0:59:04来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月3日消息 微软Surface新品发布会现已结束，外媒The Verge现已上手体验了最新的微软Surface Pro X 二合一设备，一起来看一下吧。

据介绍，微软今年推出的Surface Pro有两款，有常规的Pro 7，还有全新设计的Pro X。在视觉上，Pro X拥有更窄的显示边框、更圆润的边缘和更薄的整体厚度。微软在Pro X 左手边设计了两个USB-C接口，取消了3.5mm耳机接口和USB-A接口。

Surface Pro X采用了13英寸的PixelSense显示屏(2880 X 1920)，宽高比为3:2，手感比Surface Pro 7好得多。这得益于Surface Pro X厚7.3毫米，而Surface Pro 7厚8.38毫米。

Surface Pro X在硬件方面还有另外两项重大变化。微软重新设计了键盘盖，以便在键盘顶部插入一支新的Surface 触控笔。微软还在Surface Pro X上提供了可升级的M.2 SSD存储。支架下方有一个小板，还可以插入SIM卡。微软将允许授权的Surface技术人员在微软商店和其他地方更换SSD，另外微软甚至可能在未来出售认证的SSD。

• 点击访问：微软中国官方商城

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关键词：微软Surface

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