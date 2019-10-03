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5788元起，微软中国官方商城Surface Pro 7国行版预售开启

2019-10-3 1:39:50来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

IT之家10月3日消息 10月2日晚上，微软正式发布了全新的平板Surface Pro 7/Surface Pro X、笔记本电脑Surface Laptop 3、无线耳机Surface Earbuds、双屏折叠平板Surface Neo以及双屏折叠手机Surface Duo等新品。

其中，Surface Pro 7搭载了英特尔最新的10代酷睿处理器，迎来了期待已久的Type-C接口，国行版已于10月3日凌晨在官方商城首发预售，定价5788元起，将于11月4日发货，点此参与预售

本次发布的Surface Pro 7国行版相比于去年的Surface Pro 6而言，酷睿i5版同规格上市价格比前代便宜了200元，而酷睿i7版则保持了同样的定价；不过今年的新品增加了酷睿i3款版本，故将初始定价再次下探至5788元。

• Surface Pro 7国行售价一览： 

  •  Intel酷睿i3/4GB/128GB存储，售价5788元

  •  Intel酷睿i5/8GB/128GB存储，售价6988元

  •  Intel酷睿i5/8GB/256GB存储，售价8988元

  •  Intel酷睿i7/16GB/256GB存储，售价11888元

  •  Intel酷睿i7/16GB/512GB存储，售价14888元

  •  Intel酷睿i7/16GB/1TB存储，售价17888元

配置方面，微软Surface Pro 7搭载了英特尔最新的10nm 处理器，涵盖i3到i7。作为本次新品最大的亮点，微软Surface Pro 7将原来的mini-DP接口换成了Type-C接口。

之后，微软演示了关于Edge及其“收藏”功能，它可以从网络上获取内容以组织旅行。接着，微软又演示了Surface Pen，在Windows 10中使用墨水笔迹，并演示了一些Office的操作。现在，用户可以在Office文档的注释中使用从语音到文本进行转录，Surface Pro 7还搭载了新的录音室麦克风。

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关键词：微软Surface Pro 7

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